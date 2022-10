Fani chcą więcej Cyberpunka 2077. Powstała petycja o drugi dodatek

Cyberpunk 2077 przeżywa właśnie swój najlepszy okres od czasu premiery. Niedawno CD Projekt RED pochwaliło się, że sprzedaż gry przekroczyła 20 milionów egzemplarzy. Produkcja ostatnio cieszyła się szczególnym zainteresowaniem graczy, za sprawą premiery anime Cyberpunk: Edgerunners od Netflixa. Udało się nawet ponownie przebić wynik Wiedźmina 3 w liczbie jednocześnie bawiących się przy tym tytule osób. Nic więc dziwnego, że wielu graczy chce, aby RED-zi kontynuowali przygody V w Night City i oprócz zapowiedzianego na początku września pierwszego fabularnego dodatku, domagają się drugiego. Z tej okazji powstała specjalna petycja, która zbliża się już do 10 tysięcy podpisów.

Społeczność Cyberpunk 2077 zasługuje na drugie rozszerzenie. Tak, jak zostało nam to pierwotnie obiecane. Społeczność Cyberpunk 2077 to rodzina, która przeżywała ciężkie czasy i ostatecznie świętuje to, czym stał się Cyberpunk 2077. Ale ta społeczność chce cieszyć się Night City w dłuższej perspektywie.

Wraz z sukcesem Cyberpunk Edgerunners, Cyberpunk 2077 przeżył swego rodzaju odrodzenie, a CD Projekt RED musi działać szybko, aby utrzymać Cyberpunk 2077 przy życiu. Chcemy i zasługujemy na długoterminowe wsparcie dla gry, którą cieszymy się i kochamy! – czytamy w opisie petycji.