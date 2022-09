Cyberpunk 2077 radzi sobie świetnie na Steam i znów bije rekord Wiedźmina 3

Po premierze anime Cyberpunk: Edgerunners wielu graczy postanowiło wrócić do Cyberpunka 2077. Dzieło polskiego dewelopera przeżywa drugą młodość na Steam, gdzie notuje najlepsze wyniki od momentu premiery. Rodzime studio ujawniło nawet, że w zeszłym tygodniu każdego dnia w Night City pojawiało się milion graczy. Produkcja CD Projekt RED nie zwalnia tempa i wciąż notuje świetne wyniki aktywności na platformie Valve.

Świetne wyniki aktywności gry Cyberpunk 2077 na Steam

Zgodnie z danymi dostępnymi na platformie SteamDB, w szczytowym momencie ostatniej doby w Cyberpunka 2077 grało jednocześnie na Steam 122,376 osób. Ostatni raz tak dużą popularnością na platformie Valve produkcja CD Projekt RED cieszyła się w styczniu 2021 roku, czyli tuż po swojej premierze. Warto także zauważyć, że przygody V po raz kolejny pobiły rekord aktywności Wiedźmina 3 na Steam.



Trzecia część historii Geralta z Rivii cieszyła się na platformie Valve rekordową popularnością w grudniu 2019 roku przy okazji premiery pierwszego sezonu serialu Wiedźmin od Netflixa. Wówczas w Wiedźmina 3: Dziki Gon grało jednocześnie 103,329 użytkowników Steama.



Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutował na komputerach osobistych oraz PlayStation 4 i Xbox One w grudniu 2020 roku. W lutym tytuł doczekał się również aktualizacji dedykowanej dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077 - K****sko dobry braindance!