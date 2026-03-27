Pierwsze DLC do Borderlands 4 już jest. Gracze są bezlitośni

5 miesięcy po premierze Borderlands 4 wzbogaciło się o duży i jednocześnie pierwszy z dwóch dodatków fabularnych. Czy to dobrze?

Cóż, zdania w tym zakresie są podzielone. Szczególnie wśród społeczności skupionej wokół looter shootera od Gearbox. Społeczność Borderlands 4 wściekła po premierze pierwszego dużego DLC Pakiet Fabularny 1: Maniaczka Ellie i Skarbiec Potępionych do Borderlands 4 ukazał się 26 marca. I najwyraźniej sprzedał się całkiem dobrze, bo w momencie pisania tego tekstu zajmował 22. miejsce na liście bestsellerów Steama. To o tyle ciekawe, że jeszcze przed premierą nie brakowało opinii użytkowników oburzonych ceną rozszerzenia. Przypomnijmy, że pierwszy pakiet fabularny można było zgarnąć na 3 sposoby. Pierwszy to zakup Borderlands 4 w najdroższej dostępnej wersji, czyli Super Deluxe. Drugi to dokupienie oddzielnego Pakietu Łowcy Skarbców, na polskim Steamie wycenionego na 229 zł. A trzecia droga?

Tą było bezpośrednie nabycie samego dodatku. Ten na platformie Valve kosztuje “zaledwie” 134 zł, czyli niewiele mniej niż niektóre pełnoprawne produkcje ukazujące się na rynku. Ba, za samo B4 zapłacimy na Steamie tylko 75 zł więcej. Taka wycena, czyniąca notabene z Pakiet Fabularny 1 najdroższe rozszerzenie w całej historii cyklu, oburzyła graczy, a na reddicie nie brakowało komentarzy tych, którzy nazywają tę kwotę “obrzydliwą” i mają dość poczynań twórców oraz wydawców Borderlands: Chyba po prostu nie zagram w ten dodatek – stwierdził Thrown_away_apple. Będę szczery, myślę, że kończę z serią Borderlands jako całością – dodał z kolei Agent_of_cheshire.

Sama cena nie byłaby może jeszcze tak dużym problemem, gdybyśmy w zamian otrzymywali dodatek wypełniony zawartością po brzegi. Tymczasem jeden z członków społeczności Reddit, Wdiesel, poinformował, że bez pośpiechu ukończył Pakiet Fabularny 1: Maniaczka Ellie i Skarbiec Potępionych w zaledwie 2 i pół godziny. I przy tym wszystkim tylko jedna misja miała być na tyle ciekawa, że zapadła mu w pamięć. Wygląda zresztą na to, że nie jest on w swoim rozczarowaniu odosobniony. W momencie pisania tego tekstu Borderlands 4 – Pakiet Fabularny 1: Maniaczka Ellie i Skarbiec Potępionych na Steamie oceniły 144 osoby i tylko 42% opinii miało charakter pozytywny.

