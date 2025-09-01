Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani Baldur’s Gate 3 dopiero teraz zauważają ciekawą lukę w fabule gry

Jakub Piwoński
2025/09/01 15:00
Przenieśmy się do Aktu 3, gdzie można napotkać pewną zmiennokształtną postać.

Mija dwa laty od premiery gry. Fani Baldur’s Gate 3 dopiero teraz zauważają ciekawą lukę w fabule gry. W Akcie 3 do drużyny dołącza niejaka Orin – postać zmiennokształtna, która przyjmuje postać jednego z towarzyszy, by śledzić poczynania innych członków drużyny. Jaki problem dostrzegli gracze w związku z tą postacią?

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 – ciekawa luka fabularna

Luka fabularna w Baldur’s Gate 3 polega na tym, że w Akcie 3 jeden z twoich towarzyszy zostaje zastąpiony przez zmiennokształtnego, ale gra nie daje żadnej możliwości wcześniejszego wykrycia tego podstępu. Prawdziwa tożsamość ofiary ujawnia się dopiero w zaplanowanym wydarzeniu, gdy Orin konfrontuje drużynę i wyjawia, że ktoś został porwany do świątyni Bhaala.

Na Redditcie gracze dzielą się swoimi odkryciami. Użytkownik jeango przyznał, że pomylił zadania i zabił Jaheirę, myśląc, że to zmiennokształtny – choć tak naprawdę chodziło o osobne zadanie rekrutacyjne. Inny gracz, TheHatOnTheCat, wyjaśnił, że nawet użycie magicznych zaklęć czy przedmiotów do wykrywania myśli nie pozwala odkryć, kto naprawdę jest zmiennokształtnym.

Nie możesz zbadać i dowiedzieć się, kim on jest – dosłownie nie da się tego sprawdzić – pisze.

Wszystko to sprawia, że rozgrywka staje się bardziej napięta, bo gracz musi po prostu poczekać na wydarzenia zaplanowane przez twórców, zamiast działać samodzielnie. Twórcy gry najwyraźniej chcieli, żeby moment konfrontacji z Orinem był zaskakujący i pełen napięcia, nawet jeśli oznacza to, że niektóre elementy fabuły pozostają tajemnicą aż do finału. Przeczytaj także o innym, odkrytym przez fanów sekrecie gry.

Źródło:https://www.thegamer.com/baldurs-gate-3-plot-hole-find-shapeshifter-orin/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:12

Stwierdzenie "dołącza to drużyny" jest mocnym nadużyciem.




