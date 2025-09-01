Mija dwa laty od premiery gry. Fani Baldur’s Gate 3 dopiero teraz zauważają ciekawą lukę w fabule gry. W Akcie 3 do drużyny dołącza niejaka Orin – postać zmiennokształtna, która przyjmuje postać jednego z towarzyszy, by śledzić poczynania innych członków drużyny. Jaki problem dostrzegli gracze w związku z tą postacią?

Baldur’s Gate 3 – ciekawa luka fabularna

Luka fabularna w Baldur’s Gate 3 polega na tym, że w Akcie 3 jeden z twoich towarzyszy zostaje zastąpiony przez zmiennokształtnego, ale gra nie daje żadnej możliwości wcześniejszego wykrycia tego podstępu. Prawdziwa tożsamość ofiary ujawnia się dopiero w zaplanowanym wydarzeniu, gdy Orin konfrontuje drużynę i wyjawia, że ktoś został porwany do świątyni Bhaala.