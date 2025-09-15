Zaloguj się lub Zarejestruj

Fan PlayStation zbudował wszystkie konsole przy pomocy klocków Lego. Oto efekt

Jakub Piwoński
2025/09/15 16:35
To się nazywa miłość do produktów Sony. Takie cuda tylko na Reddit.

Wyobraźnia osób składających LEGO zdaje się nie mieć dna. A jeśli dodamy do tego miłość do gier, a w szczególności do konsol Sony, efektem może być… pełna kolekcja PlayStation w wersji mini, zbudowana z klocków.

Konsole PlayStation w wersji LEGO

Jak zauważa cooldown.pl, jednym z takich kreatywnych maniaków jest Mexx, znany w sieci jako dimexart. Artysta pochwalił się właśnie kompletem LEGO przedstawiającym wszystkie generacje PlayStation. Każdy model oddaje nie tylko kolory i charakterystyczny kształt, ale też drobne smaczki – od przewodów do padów po proporcje, które sprawiają, że ma się ochotę podnieść klockową konsolę i włączyć ją do gry. Niektórzy internauci przez chwilę nie mogli uwierzyć własnym oczom. „Co to za g***o PlayStation z Temu?!”, pisał jeden z fanów, zanim zorientował się, że to… ręcznie składane LEGO.

Mexx przy pracy nad projektem korzystał z elementów z innych zestawów – między innymi Średniowiecznego zamku rycerzy konnych – przerabiając je tak, by pasowały kolorystycznie do konsol. Efekt jest imponujący, choć każdy, kto spróbuje odtworzyć modele we własnym domu, może napotkać drobne trudności.

Artysta zdradził też, że klockowa saga dopiero się rozkręca. W planach są kolejne konsole – zarówno od Sony, jak i od konkurencji, w tym Xbox i Nintendo. Z jednej strony to świetna zabawa dla fanów LEGO, z drugiej – dowód, że granice wyobraźni w świecie klocków praktycznie nie istnieją.

Źródło:https://www.reddit.com/r/lego/comments/1ngp8ug/all_playstation_generations/?utm_source=share&utm_medium=web3x&utm_name=web3xcss&utm_term=1&utm_content=share_button

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


