Fan PlayStation zbudował wszystkie konsole przy pomocy klocków Lego. Oto efekt

Wyobraźnia osób składających LEGO zdaje się nie mieć dna. A jeśli dodamy do tego miłość do gier, a w szczególności do konsol Sony, efektem może być… pełna kolekcja PlayStation w wersji mini, zbudowana z klocków.

Konsole PlayStation w wersji LEGO

Jak zauważa cooldown.pl, jednym z takich kreatywnych maniaków jest Mexx, znany w sieci jako dimexart. Artysta pochwalił się właśnie kompletem LEGO przedstawiającym wszystkie generacje PlayStation. Każdy model oddaje nie tylko kolory i charakterystyczny kształt, ale też drobne smaczki – od przewodów do padów po proporcje, które sprawiają, że ma się ochotę podnieść klockową konsolę i włączyć ją do gry. Niektórzy internauci przez chwilę nie mogli uwierzyć własnym oczom. „Co to za g***o PlayStation z Temu?!”, pisał jeden z fanów, zanim zorientował się, że to… ręcznie składane LEGO.