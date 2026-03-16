Fan LEGO stworzył imponujący zestaw z Władcy Pierścieni. Argonath zachwyca szczegółami

Jeden z fanów klocków LEGO zaprezentował w sieci imponujący projekt inspirowany światem Władcy Pierścieni.
Trylogia oparta na powieściach J. R. R. Tolkiena od lat inspiruje fanów do tworzenia własnych projektów. Bogactwo lokacji w Śródziemiu sprawia, że miłośnicy LEGO często budują własne wersje znanych miejsc, od spokojnego Shire, przez Rivendell, aż po mroczne tereny Mordoru czy Martwe Bagna. Koncepcja zatytułowana Argonath - Pillars of Kings odtwarza jedną z najbardziej rozpoznawalnych scen z filmu Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia.
Fan LEGO zbudował Argonath
Autorem projektu jest użytkownik Reddita o pseudonimie WeightedLeaf, który zaprezentował swój zestaw właśnie w tym serwisie. Stworzona przez niego konstrukcja przedstawia monumentalne Filary Królów – Argonath, czyli dwie gigantyczne rzeźby strażników Gondoru stojące nad rzeką Anduin. Model wiernie oddaje wygląd znany z filmu. Jedna z kamiennych postaci trzyma miecz, a druga topór, podobnie jak w kinowej wersji sceny. Konstrukcja zawiera także zestaw minifigurek przedstawiających członków Drużyny Pierścienia, którzy płyną łodziami w dół rzeki. Choć projekt powstał w formie cyfrowej, jego twórca udostępnił instrukcję budowy w serwisie Rebrickable, dzięki czemu chętni mogą spróbować odtworzyć zestaw w rzeczywistości.
Fanowski model szybko zdobył ogromną popularność wśród społeczności. W ciągu zaledwie kilku dni projekt zebrał tysiące głosów poparcia na Redditcie. W komentarzach użytkownicy chwalili poziom szczegółów oraz pomysłowość konstrukcji. Niektórzy przyznali nawet, że początkowo sądzili, iż jest to oficjalny zestaw LEGO. Część fanów zachęca autora, aby zgłosił projekt do programu LEGO Ideas. To platforma, na której społeczność może proponować własne zestawy, a jeśli zdobędą odpowiednie poparcie, firma LEGO może rozważyć ich oficjalną produkcję.
Projekt Argonath nie jest jedyną imponującą fanowską konstrukcją inspirowaną twórczością Tolkiena. Inni budowniczowie również odtwarzają słynne miejsca Śródziemia, czasem w bardzo kreatywny sposób. Przykładowo jeden z fanów zbudował mroczną wieżę Barad-dur wykorzystując elementy zestawu z postacią Toothlessa z serii LEGO. Co ciekawe, projekt powstał bez użycia dodatkowych klocków, jedynie z części znajdujących się w jednym zestawie.
Popularność takich projektów pokazuje, jak duże zainteresowanie wciąż budzi świat Śródziemia. Według przecieków LEGO przygotowuje także kolejny oficjalny zestaw związany z serią. Po niedawno zaprezentowanym modelu Hełmu Saurona mówi się, że 1 czerwca 2026 roku może zadebiutować zestaw przedstawiający miasto Minas Tirith. Jeśli plotki się potwierdzą, ma to być jeden z największych zestawów LEGO w historii, który z pewnością zainteresuje najbardziej oddanych fanów sagi.
