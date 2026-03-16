Fan LEGO stworzył imponujący zestaw z Władcy Pierścieni. Argonath zachwyca szczegółami

Trylogia oparta na powieściach J. R. R. Tolkiena od lat inspiruje fanów do tworzenia własnych projektów. Bogactwo lokacji w Śródziemiu sprawia, że miłośnicy LEGO często budują własne wersje znanych miejsc, od spokojnego Shire, przez Rivendell, aż po mroczne tereny Mordoru czy Martwe Bagna. Koncepcja zatytułowana Argonath - Pillars of Kings odtwarza jedną z najbardziej rozpoznawalnych scen z filmu Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia.

Fan LEGO zbudował Argonath

Autorem projektu jest użytkownik Reddita o pseudonimie WeightedLeaf, który zaprezentował swój zestaw właśnie w tym serwisie. Stworzona przez niego konstrukcja przedstawia monumentalne Filary Królów – Argonath, czyli dwie gigantyczne rzeźby strażników Gondoru stojące nad rzeką Anduin. Model wiernie oddaje wygląd znany z filmu. Jedna z kamiennych postaci trzyma miecz, a druga topór, podobnie jak w kinowej wersji sceny. Konstrukcja zawiera także zestaw minifigurek przedstawiających członków Drużyny Pierścienia, którzy płyną łodziami w dół rzeki. Choć projekt powstał w formie cyfrowej, jego twórca udostępnił instrukcję budowy w serwisie Rebrickable, dzięki czemu chętni mogą spróbować odtworzyć zestaw w rzeczywistości.