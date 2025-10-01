Fan GTA nęka pracowników Rockstar North pod biurem w Edynburgu. W sieci pojawiło się nagranie

W sieci pojawiło się nagranie, które wywołało falę krytyki wobec zachowania jednego z fanów serii Grand Theft Auto. Na TikToku opublikowano 30-sekundowy klip w którym mężczyzna zaczepia pracowników Rockstar North pod siedzibą studia w Edynburgu, domagając się informacji na temat premiery i rzekomych opóźnień GTA VI.

Fan GTA zaczepia pracowników Rockstara

Autor nagrania, użytkownik TikToka posługujący się pseudonimem “BackonBoulevard”, twierdzi, że specjalnie przyleciał do Szkocji ze Stanów Zjednoczonych, aby osobiście wypytać twórców GTA na temat nadchodzącej odsłony. Wideo pokazuje, jak podchodzi do pracowników wychodzących nocą z biura i pyta ich, kiedy zostanie ogłoszone opóźnienie gry lub kiedy ukaże się nowy zwiastun. Tutaj możecie zobaczyć wspomniane nagranie. Pracownicy nie odpowiadają i szybko oddalają się od natrętnego fana.