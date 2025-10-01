Zaloguj się lub Zarejestruj

Fan GTA nęka pracowników Rockstar North pod biurem w Edynburgu. W sieci pojawiło się nagranie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/01 14:40
3
0

Obecnie pracownicy Rockstar North przeżywają koszmar za sprawą bardzo nachalnego fana serii.

W sieci pojawiło się nagranie, które wywołało falę krytyki wobec zachowania jednego z fanów serii Grand Theft Auto. Na TikToku opublikowano 30-sekundowy klip w którym mężczyzna zaczepia pracowników Rockstar North pod siedzibą studia w Edynburgu, domagając się informacji na temat premiery i rzekomych opóźnień GTA VI.

GTA 6
GTA 6

Fan GTA zaczepia pracowników Rockstara

Autor nagrania, użytkownik TikToka posługujący się pseudonimem “BackonBoulevard”, twierdzi, że specjalnie przyleciał do Szkocji ze Stanów Zjednoczonych, aby osobiście wypytać twórców GTA na temat nadchodzącej odsłony. Wideo pokazuje, jak podchodzi do pracowników wychodzących nocą z biura i pyta ich, kiedy zostanie ogłoszone opóźnienie gry lub kiedy ukaże się nowy zwiastun. Tutaj możecie zobaczyć wspomniane nagranie. Pracownicy nie odpowiadają i szybko oddalają się od natrętnego fana.

Choć na TikToku część komentarzy zdaje się aprobować to zachowanie (“Powinni sami się spodziewać. Wystarczy wydać grę”), większość internautów, zwłaszcza poza platformą, nazwała film “obrzydliwym” i wezwała do ukarania twórcy nagrania za nękanie. Niektórzy komentujący pod filmem posuwali się wręcz do żartów z porwań deweloperów, co jeszcze bardziej spotęgowało oburzenie.

GramTV przedstawia:

Nagranie wywołało dyskusję o granicach fanowskiego zaangażowania. W rzeczywistości takie działania nie tylko nie przyspieszają premiery gry, ale wręcz są formą stalkingu i naruszeniem prywatności pracowników. Co więcej, biorąc pod uwagę, że w Edynburgu słońce zachodzi obecnie około godziny 19:00, autor filmu prawdopodobnie czekał pod biurem późno w nocy, aby złapać deweloperów opuszczających pracę, a to jest naprawdę niepokojące.

Póki co, data premiery GTA 6 została ustalona na 26 maja 2026 roku, ale od jakiegoś czasu w sieci krążą plotki o możliwym opóźnieniu.

Źródło:https://insider-gaming.com/gta-fan-harass-employees-rockstar-north-office

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
3
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:43

Widać że chop się popisuje, jego "pytania" nawet nie brzmią szczerze. Może jest świrem, kto wie? Teraz mamy pokolenie TikToka to jeszcze ich bardziej onieśmiela...

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:08

Pewno dostanie dużo "lajków", jak zainteresuje się nim policja.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:50

Fanów i świrów nie brakuje. W ciągu ostatniej dekady czy dwóch było trochę incydentów na całym świecie które sprawiły że na ogół biura większych firm mają ochronę. 

Nie chodzi o ochronę danych tylko o faktyczne bezpieczeństwo pracowników. 




