Fan GTA nęka pracowników Rockstar North pod biurem w Edynburgu. W sieci pojawiło się nagranie

Obecnie pracownicy Rockstar North przeżywają koszmar za sprawą bardzo nachalnego fana serii.
W sieci pojawiło się nagranie, które wywołało falę krytyki wobec zachowania jednego z fanów serii Grand Theft Auto. Na TikToku opublikowano 30-sekundowy klipw którym mężczyzna zaczepia pracowników Rockstar North pod siedzibą studia w Edynburgu, domagając się informacji na temat premiery i rzekomych opóźnień GTA VI.
Fan GTA zaczepia pracowników Rockstara
Autor nagrania, użytkownik TikToka posługujący się pseudonimem “BackonBoulevard”, twierdzi, że specjalnie przyleciał do Szkocji ze Stanów Zjednoczonych, aby osobiście wypytać twórców GTA na temat nadchodzącej odsłony. Wideo pokazuje, jak podchodzi do pracowników wychodzących nocą z biura i pyta ich, kiedy zostanie ogłoszone opóźnienie gry lub kiedy ukaże się nowy zwiastun. Tutaj możecie zobaczyć wspomniane nagranie. Pracownicy nie odpowiadają i szybko oddalają się od natrętnego fana.
Choć na TikToku część komentarzy zdaje się aprobować to zachowanie (“Powinni sami się spodziewać. Wystarczy wydać grę”), większość internautów, zwłaszcza poza platformą, nazwała film “obrzydliwym” i wezwała do ukarania twórcy nagrania za nękanie. Niektórzy komentujący pod filmem posuwali się wręcz do żartów z porwań deweloperów, co jeszcze bardziej spotęgowało oburzenie.
Nagranie wywołało dyskusję o granicach fanowskiego zaangażowania. W rzeczywistości takie działania nie tylko nie przyspieszają premiery gry, ale wręcz są formą stalkingu i naruszeniem prywatności pracowników. Co więcej, biorąc pod uwagę, że w Edynburgu słońce zachodzi obecnie około godziny 19:00, autor filmu prawdopodobnie czekał pod biurem późno w nocy, aby złapać deweloperów opuszczających pracę, a to jest naprawdę niepokojące.