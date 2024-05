Fallout 4 - gracze ściągają mody, żeby cofnąć grę do stanu przed najnowszą aktualizacją

Posiadacze pecetowej wersji Fallouta 4 stworzyli modyfikacje, które usuwają najnowszą aktualizację do gry wydaną przez Bethesdę.

Niecałe dwa tygodnie temu Bethesda wydała next-genową aktualizację do Fallouta 4. Patch wprowadził wiele zamieszania wśród graczy, którzy zaczęli narzekać na nowe błędy, które pojawiły się wraz z updatem. Niezadowoleni z aktualizacji byli zarówno posiadacze PlayStation 5 i Xboksów Series X/S, jak i użytkownicy komputerów osobistych. Na forach i mediach społecznościowych wymienili długą listę problemów, które pojawiły się po zainstalowaniu patcha, w tym niedziałającą obsługę szerokokątnych monitorów, która miała być jednym z największych atutów pecetowego wydania. Fani wzięli więc sprawy we własne ręce i stworzyli modyfikacje, które przywracają poprzednią wersję gry.

Fallout 4 – gracze rezygnują z next-genowej aktualizacji od Bethesdy

Jedną z największych bolączek aktualizacji do Fallouta 4 na komputerach jest brak wsparcia dla modów, które mogą działać wyłącznie z wersją gry sprzed patcha. Z tego też powodu twórcy Fallout: London musieli opóźnić premierę swojej ambitnej modyfikacji, aby dostosować ją do nowej wersji gry. Wielu graczy nie mogło więc skorzystać z zainstalowanych przez siebie modów, które nie mogą liczyć na aktualizację do wersji wprowadzonej w nowym updacie. Aby więc cieszyć się takim Falloutem 4, jakim chcą sami gracze, wiele osób zdecydowało się na zainstalowanie modyfikacji, która w wersji na Steam przywraca wersję gry sprzed aktualizacji, w której działa większość dostępnych modów.