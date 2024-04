Fallout: London znowu opóźnione, tym razem przez Bethesdę. Produkcja zadebiutuje na GOG

Fanowska modyfikacja Fallout: London, która śmiało mogłaby być DLC do Fallouta 4, została oficjalnie opóźniona na kilka dni przed swoją premierą. Projekt miał zadebiutować 23 kwietnia, ale w najnowszym komunikacie szef projektu Dean Carter ogłosił, że zostali zmuszeni do przesunięcia premiery moda. Wszystko przez zapowiedzianą niedawno next-genowej aktualizacji do Fallouta 4.

Fallout: London opóźnione z winy Bethesdy

Przed kilkoma dniami Bethesda zapowiedziała, że 25 kwietnia planuje wprowadzić natywną wersję czwartej części Fallouta na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Aktualizacja zapewni nie tylko lepszą oprawę graficzną, ale również szereg nowości i poprawek. Patch dostępny będzie także w wersji na komputery osobiste i właśnie z tego względu Fallout: London będzie musiało dłużej poczekać na swoją premierę.