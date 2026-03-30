Fabuła Star Wars Jedi 3 wyciekła? Szczegóły robią wrażenie

Czas mija, a o Star Wars Jedi 3 nadal wiemy niewiele. Niemniej teraz w sieci pojawiła się solidna porcja plotek na temat zwieńczenia trylogii Cala Kestisa.

W rzeczonych plotkach zawarto wiele szczegółów. Dotyczących zarówno fabuły, jak i rozgrywki czy nawet terminu premiery.

Nowe nieoficjalne informacje o Star Wars Jedi 3

Całość pochodzi z GamingLeaksAndRumours, kanału w serwisie Reddit. Twórca postu, chociaż nie podał żadnego weryfikowalnego źródła, twierdzi, iż w Star Wars Jedi 3 narracja będzie mieć charakter mocno osobisty. Według informatora Kestis doczekać się ma biologicznej córki, obok której wychowywałby on też znaną ze Star Wars Jedi: Ocalały Katy, czyli córkę adoptowaną. Co więcej, Cal w toku rozgrywki ma zmagać się z ciemną stroną mocy, a konflikt z Katy zdecydowanie mu w tym nie pomoże. Zresztą głównym motywem trzeciej części ma być “osiągnięcie spokoju ducha”. Główny bohater ma ponadto w pewnym momencie dzierżyć biały miecz świetlny.