Zaloguj się lub Zarejestruj

Fabuła Star Wars Jedi 3 wyciekła? Szczegóły robią wrażenie

Maciej Petryszyn
2026/03/30 13:00
0
0

Czas mija, a o Star Wars Jedi 3 nadal wiemy niewiele. Niemniej teraz w sieci pojawiła się solidna porcja plotek na temat zwieńczenia trylogii Cala Kestisa.

W rzeczonych plotkach zawarto wiele szczegółów. Dotyczących zarówno fabuły, jak i rozgrywki czy nawet terminu premiery.

Star Wars Jedi: Ocalały
Nowe nieoficjalne informacje o Star Wars Jedi 3

Całość pochodzi z GamingLeaksAndRumours, kanału w serwisie Reddit. Twórca postu, chociaż nie podał żadnego weryfikowalnego źródła, twierdzi, iż w Star Wars Jedi 3 narracja będzie mieć charakter mocno osobisty. Według informatora Kestis doczekać się ma biologicznej córki, obok której wychowywałby on też znaną ze Star Wars Jedi: Ocalały Katy, czyli córkę adoptowaną. Co więcej, Cal w toku rozgrywki ma zmagać się z ciemną stroną mocy, a konflikt z Katy zdecydowanie mu w tym nie pomoże. Zresztą głównym motywem trzeciej części ma być “osiągnięcie spokoju ducha”. Główny bohater ma ponadto w pewnym momencie dzierżyć biały miecz świetlny.

GramTV przedstawia:

Jeżeli zaś chodzi o samą rozgrywkę, to w tej ma się pojawić m.in. postawa związana z podwójnym blasterem, co będzie stanowić rozwinięcie rozwiązań znanych już z poprzedniej odsłony. Swoistą nowością jest dokonywanie wyborów moralnych, które według autora przecieku ma nawiązywać do podobnych systemów występujących w Spider-Man: Web of Shadows czy też Ghost of Tsushima. Istotny jest jednak fakt, że rzeczone wybory, chociaż będziemy je podejmować, nie wpłyną koniec końców na zakończenie Star Wars Jedi 3. Pytanie zatem, po co właściwie będą? O ile oczywiście będą.

W poście na GamingLeaksAndRumours pojawiło się twierdzenie, że oficjalnej zapowiedzi zwieńczenia trylogii Cala Kestisa powinniśmy doczekać się 4 maja, czyli w dniu Dzień Gwiezdnych Wojen. Niemniej nie chodzi tutaj o długi trailer, a raczej teaser lub nawet jedynie post w mediach społecznościowych z samym logo. Samo Star Wars Jedi 3 według pojawiających się już od dawna plotek miałoby zaś ukazać się jeszcze w tym roku.

Źródło:https://twistedvoxel.com/star-wars-jedi-3-leak-teases-story-details-gameplay-changes-and-possible-may-reveal/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
Respawn Entertainment
Star Wars
Gwiezdne wojny
Respawn
Star Wars Jedi: Fallen Order
Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Ocalały
Star Wars Jedi 3
Cal Kestis
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112