Dlaczego Jedi zawsze pokonują Sithów? Aktor z Gwiezdnych wojen ma doskonałe wyjaśnienie

Ma to sporo sensu i wyjaśnia, dlaczego Jedi podążają za swoim kodeksem.

Nowe odcinki pokażą dalsze losy Devon Izara, byłej padawanki Jedi, która kontynuuje naukę pod okiem Dartha Maula. Były uczeń Dartha Sidiousa wciąż będzie realizował swój plan zemsty. Jak jednak zauważył Sam Witwer, serial bardzo wyraźnie pokazuje, dlaczego filozofia Sithów ostatecznie zawsze prowadzi do porażki.

Serial Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia okazał się dużym sukcesem i już po premierze pierwszego sezonu zdobył znakomite oceny od widzów. Produkcja, będąca pierwszą historią ze świata Star Wars opowiedzianą z perspektywy złoczyńcy, może pochwalić się wynikiem 98% od krytyków oraz 92% od widzów w serwisie Rotten Tomatoes. Lucasfilm potwierdził już powstanie drugiego sezonu.

To jedno kopnięcie w kolano uruchamia lawinę wydarzeń, która ostatecznie niszczy cały plan Maula.

Witwer podkreślił, że choć Maul całkowicie dominuje w pojedynku, jego przeciwnik zadaje jedno, z pozoru nieistotne uderzenie w kolano:

Która filozofia przetrwa katastrofę, przez którą wszyscy przechodzą? Maul mówi: sprawdźmy to. Następnie wyciąga miecz świetlny i bez trudu pokonuje Dakiego.

Jedną z najciekawszych rzeczy w tym serialu i w Gwiezdnych wojnach jest to, że w czwartym odcinku Daki i Maul prowadzą debatę, której celem jest pokazanie Devon, czyje zasady są bardziej odporne, Jedi czy Sithów.

W rozmowie w podcaście The Ringer-Verse aktor zwrócił uwagę na kluczową scenę z czwartego odcinka:

Uszkodzone kolano zaczyna zawodzić w kolejnych starciach, między innymi podczas walk z Inkwizytorami. Z czasem słabość Maula staje się widoczna dla jego przeciwników, a narastające problemy doprowadzają go niemal do szaleństwa.

Gdy ogląda się tylko tę scenę, można dojść do wniosku, że filozofia Maula jest silniejsza. Jednak po obejrzeniu całego sezonu staje się jasne, że to zasady Dakiego okazują się lepsze i efektywniejsze.

Według Witwera jest to doskonałe potwierdzenie słów Yody z filmu Gwiezdne wojny: Część V – Imperium kontratakuje. Mistrz Jedi tłumaczył wtedy, że ciemna strona jest szybsza, łatwiejsza i bardziej kusząca, ale nie jest silniejsza od jasnej strony Mocy.

W serialu zarówno Maul, jak i Mistrz Daki mierzą się z Darthem Vaderem. Obaj zostają wyraźnie pokonani, ale to właśnie Daki zdołał zadać Mrocznemu Lordowi Sithów choćby lekkie trafienie. Maulowi się to nie udaje.

Witwer uważa, że to najlepszy dowód na przewagę jasnej strony. Ciemna strona wyniszcza użytkownika i obnaża jego słabości, natomiast jasna strona zapewnia wytrwałość oraz odporność.

Maul nie przetrwał Mrocznych Czasów. Tymczasem Obi-Wan Kenobi ocalał i pomógł przywrócić nadzieję w galaktyce. Zdaniem Witwera właśnie dlatego Jedi ostatecznie zawsze zwyciężają, ponieważ prawdziwa siła nie tkwi w agresji, lecz w wytrwałości.