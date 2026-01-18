Star Wars Jedi 3 szybciej niż myślicie?

Trylogia Star Wars Jedi nadal czeka na swoje zwieńczenie. I niewykluczone, że doczekamy się go znacznie szybciej niż można byłoby zakładać po małej jak dotychczas liczbie informacji.

Zarówno Star Wars Jedi: Upadły zakon z 2019 roku, jak i Star Wars Jedi: Ocalały z roku 2023 okazały się naprawdę kompetentnymi grami. Jednocześnie przywróciły one nadzieję, że Electronic Arts może jeszcze wydawać udane produkcje dla jednego gracza. Star Wars Jedi 3 nadejdzie jeszcze w tym roku? Opowieść, której głównym bohaterem jest Cal Kestis, nie jest jednak jeszcze zakończona. Nadal czekamy bowiem na część trzecią. O tym, że ona nadejdzie, wiemy już od 2023 roku. To wtedy Cameron Monaghan, czyli aktor, który użyczył Kestisowi zarówno swojej twarzy, jak i głosu, ujawnił podczas Ocala Comic Con, że prace nad kolejną odsłoną cyklu trwają.

Pracujemy nad trzeci częścią. Obecnie jesteśmy w trakcie tego procesu. To duże przedsięwzięcie i jak dotąd odbyło się na ten temat już kilka rozmów. Mam nadzieję, że gdy wszystko zostanie ustalone i zrobione, będziemy mogli zacząć działać i ponownie stworzyć dla was coś fajnego – mówił wówczas Monaghan. Minęło dwa i pół roku, a w tym czasie było cicho. Sam Respawn miał natomiast w tym czasie wspomagać Bit Reactor w pracach nad Star Wars Zero Company. Czy zatem to oznacza, że na Star Wars Jedi 3 przyjdzie nam jeszcze długo poczekać? Najnowsze plotki wskazują na to, że niekoniecznie, a premiera może być bliżej niż się nam wydaje.

O wszystkim opowiedział Tim Gettys z Kinda Funny. Według niego ostatnia odsłona trylogii Star Wars Jedi ma zostać oficjalnie zaprezentowana przez Electronic Arts w tym roku. Co więcej, również w tym roku gra miałaby mieć swoją premierę. Co prawda Gettys nie podaje, kiedy konkretnie miałoby dojść do zapowiedzi, ale czy mógłby być ku temu lepszy termin niż 4 maja, czyli Dzień Gwiezdnych Wojen? Saga Cal Kestisa rozpoczęła się wraz z grą Star Wars Jedi: Upadły zakon, której pecetowa wersja wykręciła na Metacriticu średnią 81. Produkcja na gali DICE Awards została nawet wybrana Przygodową Grą Roku i po czterech latach doczekała się sequela. Star Wars Jedi: Ocalały, bo o nim tu mowa, pochwalić się może średnią ocen na MC na poziomie 78.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

