Fable zalicza opóźnienie. Microsoft ogłosił nowy termin premiery

W czerwcu ubiegłego roku mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy gameplay z Fable na Xbox Games Showcase. Produkcja miała trafić na rynek w tym roku, jednak ten termin jest już nieaktualny. Fable zalicza bowiem opóźnienie, a Microsoft informuje o nowym terminie premiery.

Craig Duncan, szef Xbox Game Studios, przekazał wieści o opóźnieniu Fable w najnowszym oficjalnym podcaście Xbox. Wyraził on ekscytację postępami prac nad grą i tym, co tworzy studio Playground Games. Pierwotnie planowano wydanie Fable w 2025 roku, ale ostatecznie zdecydowano się dać twórcom więcej czasu.

Wcześniej ogłosiliśmy, że Fable zadebiutuje w 2025 roku, jednak zdecydowaliśmy się dać Fable więcej czasu, więc premiera odbędzie się w 2026 roku. Chociaż wiem, że to może nie być wiadomość, którą ludzie chcieliby usłyszeć, chcę zapewnić, że zdecydowanie warto czekać. Mam bezwarunkową pewność co do zespołu Playground. – przekazał szef Xbox Game Studios.