Diablo 4 i Path of Exile 2 mają poważnego konkurenta. Dragonkin: The Banished debiutuje w wersji 1.0

Mikołaj Berlik
2026/03/17 10:30
Hack’n’slash zbiera świetne opinie.

Gatunek hack’n’slash otrzymał właśnie solidnego zawodnika, który po roku intensywnego rozwoju we wczesnym dostępie oficjalnie rzuca wyzwanie gigantom. Dragonkin: The Banished zadebiutowało w wersji 1.0 na PC, przynosząc kompletną kampanię i zbierając coraz lepsze opinie od społeczności Steam.

Dragonkin: The Banished – wielki debiut wersji 1.0

Aktualizacja 1.0 to nie tylko formalność, ale potężny zastrzyk zawartości, który domyka historię i rozwija mechaniki Dragonkin: The Banished. Do gry trafiły trzy nowe akty dopełniając kampanię fabularną. Oznacza to, że historia obejmuje teraz łącznie cztery rozdziały, wzbogacone o nowe przerywniki filmowe i poprawioną narrację. Twórcy wprowadzili tryb lokalnego co-op, dzięki czemu dwóch graczy może wspólnie polować na Banished Lords przed jednym ekranem. Dodano 8 nowych talentów dla klas postaci oraz wprowadzono głębokie poprawki w balansie rozgrywki i systemie łupów. Wersja 1.0 wprowadziła również liczne poprawki błędów oraz odświeżony, bardziej intuicyjny interfejs.

Choć start Dragonkin: The Banished we wczesnym dostępie był trudny, deweloperzy wykonali tytaniczną pracę, co widać w statystykach. O ile ogólne oceny oscylują wokół 70%, o tyle recenzje z ostatnich 30 dni to aż 87% pozytywów. Premiera 1.0 spowodowała nagły skok liczby graczy na Steam – z poziomu ok. 270 osób do rekordowych 1648 użytkowników jednocześnie (a wynik ten wciąż rośnie). Z okazji premiery możecie odebrać DLC Light of the First Praise. Wystarczy dołączyć do Discorda twórców i użyć komendy /claim, aby otrzymać klucz Steam.

Mimo mniejszej skali niż Diablo 4 czy nadchodzące Path of Exile 2, gracze wskazują Dragonkin: The Banished jako świetną, świeżą alternatywę dla osób, które szukają w gatunku czegoś więcej niż tylko kopiowania sprawdzonych schematów.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1863430/view/496097051687256102

