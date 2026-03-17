Diablo 4 i Path of Exile 2 mają poważnego konkurenta. Dragonkin: The Banished debiutuje w wersji 1.0

Gatunek hack’n’slash otrzymał właśnie solidnego zawodnika, który po roku intensywnego rozwoju we wczesnym dostępie oficjalnie rzuca wyzwanie gigantom. Dragonkin: The Banished zadebiutowało w wersji 1.0 na PC, przynosząc kompletną kampanię i zbierając coraz lepsze opinie od społeczności Steam.

Dragonkin: The Banished – wielki debiut wersji 1.0

Aktualizacja 1.0 to nie tylko formalność, ale potężny zastrzyk zawartości, który domyka historię i rozwija mechaniki Dragonkin: The Banished. Do gry trafiły trzy nowe akty dopełniając kampanię fabularną. Oznacza to, że historia obejmuje teraz łącznie cztery rozdziały, wzbogacone o nowe przerywniki filmowe i poprawioną narrację. Twórcy wprowadzili tryb lokalnego co-op, dzięki czemu dwóch graczy może wspólnie polować na Banished Lords przed jednym ekranem. Dodano 8 nowych talentów dla klas postaci oraz wprowadzono głębokie poprawki w balansie rozgrywki i systemie łupów. Wersja 1.0 wprowadziła również liczne poprawki błędów oraz odświeżony, bardziej intuicyjny interfejs.