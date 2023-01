F1 Manager 2022 nie spełniło oczekiwań. Twórcy są zawiedzeni wynikami sprzedaży

Już pod koniec października – niecałe dwa miesiące po premierze – studio Frontier Developments poinformowało o zakończeniu wsparcia dla F1 Manager 2022. Deweloperzy informowali wówczas, że zamierzają w pełni skupić się na opracowaniu kolejnej części serii. Tymczasem okazuje się, że wydana w sierpniu 2022 roku produkcja nie spełniła oczekiwań twórców, którzy są wyraźnie zawiedzeni wynikami sprzedaży gry.

Frontier Developments przedstawia wyniki sprzedaży F1 Manager 2022

W najnowszym raporcie finansowym poinformowano, że od sierpnia 2022 sprzedaży gry F1 Manager 2022 przekroczyła 600 tysięcy egzemplarzy. Frontier Developments najwyraźniej liczyło jednak na dużo lepszy wynik. Deweloperzy przyznają, że w momencie premiery zainteresowanie produkcją było zgodne z oczekiwaniami. Niestety później było już nieco gorzej.



Twórcy informują, że F1 Manager 2022 działało „znacząco poniżej oczekiwań” w okresie świątecznym, co – zdaniem twórców – może być częściowo związane ze „zwiększoną wrażliwością cenową graczy” wynikającą z pogarszających się warunków ekonomicznych.



Na koniec przypomnijmy, że F1 Manager 2022 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Robert Kubica powróci do F1? Oceniamy F1 Manager 2022!