Drugi sezon EA SPORTS F1 24: nowe wyzwania i kultowe momenty wyścigów

Już 24 lipca Electronic Arts wystartuje z drugim sezonem EA SPORTS F1 24, oficjalnej gry FIA Formula One World Championship, wprowadzając graczy w świat kultowych momentów z pierwszej połowy 2024 roku.

W drugim sezonie EA SPORTS F1 24, gracze będą mieli okazję odwiedzić historyczne tory wyścigowe oraz uczestniczyć w serii wydarzeń z udziałem zespołów Kick Sauber i Red Bull Racing . Nowe wyzwania Pro, momenty Kariery Wyzwań oraz Scenariusze Wyścigów to tylko niektóre z nowości, jakie czekają na fanów Formuły 1. Sezon ten wprowadza również odświeżoną przepustkę na podium, która pozwoli graczom sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć ekskluzywne nagrody.

Wprowadzenie nowych wyzwań Pro to jedna z najbardziej ekscytujących nowości w drugim sezonie EA SPORTS F1 24. Gracze, którzy podejmą się tych wyzwań, będą mogli zmierzyć się z najlepszymi kierowcami na świecie, sprawdzając swoje umiejętności na torze. Lee Mather, Senior Creative Director EA SPORTS F1 24 , podkreśla, że sezon drugi oferuje wyjątkową mieszankę zawartości, która pozwoli graczom cieszyć się niesamowitymi wyścigami oraz przeżywać kultowe momenty z najnowszej historii Formuły 1.

Drugi sezon EA SPORTS F1 24 obfitować będzie w dwie główne serie wydarzeń : Kick Sauber i Red Bull Racing. W serii Kick Sauber gracze przeżyją najlepsze występy Valtteriego Bottasa, odtwarzając jego niezapomniane momenty na torze. Seria Red Bull pozwoli na wcielenie się w postać Maxa Verstappena, który dąży do zdobycia czwartego tytułu mistrza świata. Obie serie zawierać będą ekscytujące Scenariusze Wyścigów oraz umożliwią odtworzenie historycznych chwil, takich jak domowy wyścig Zhou w Szanghaju czy pierwsze zwycięstwo Verstappena w Hiszpanii w barwach Red Bulla.

Drugi sezon EA SPORTS F1 24 to eksplozja nowości i wyzwań, które przeniosą graczy w świat największych emocji Formuły 1. Od odwiedzin historycznych torów, przez uczestnictwo w kultowych momentach wyścigów, po zmierzenie się z gwiazdami w wyzwaniach Pro – wszystko to czeka na fanów już od 24 lipca. Electronic Arts po raz kolejny udowadnia, że EA SPORTS F1 24 to gra, która nieustannie się rozwija, dostarczając graczom niezapomnianych wrażeń i możliwości rywalizacji na najwyższym poziomie.