Twórcy F1 Manager 2022 kończą wsparcie produkcji. Studio myśli już o sequelu

Pod koniec września na rynku zadebiutowało gra F1 Manager 2022, w której – jak wskazuje sam tytuł – gracze wcielają się menedżera jednego z zespołów biorących udział w wyścigach Formuły 1. Od premiery nie minęły jeszcze dwa miesiące, ale deweloperzy ze studia Frontiers Developments poinformowali, że kończą wsparcie swojej produkcji, a nadchodząca aktualizacja będzie „ostatnią znaczącą łatką”.

Frontier Developments poinformowało o zakończeniu wsparcia dla F1 Manager 2022

Za pośrednictwem forum Reddit twórcy zapowiedzieli, że wszystkie kolejne patche „będą mniejsze i nie wpłyną na rozgrywkę w zauważalny sposób”. Dlaczego natomiast deweloperzy zdecydowali się na podjęcie takiej decyzji? Okazuje się, że Frontiers Developments zamierza rozpocząć prace nad kolejną częścią serii.



Twórcom zależy, by nadchodzące odsłony F1 Manager wykorzystywały swój potencjał oraz „realizowały oczekiwania” zarówno samych graczy, jak i deweloperów. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na pierwsze szczegóły dotyczące kolejnej części wspomnianej serii.



Na koniec przypomnijmy, że F1 Manager 2022 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Robert Kubica powróci do F1? Oceniamy F1 Manager 2022!