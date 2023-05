F1 23 na kolejnym obszernym wideo. Zaprezentowano szczegóły trybu fabularnego

W połowie maja deweloperzy z Codemasters i ekipa wydawnicza Electronic Arts oddali w ręce graczy pierwszy trailer z nadchodzącego wielkimi krokami F1 23. Na obszernym wideo zaprezentowano najważniejsze cechy gry. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z kolejnym trailerem, którego motywem przewodnim jest tryb fabularny.

Story Mode w F1 23

Tryb fabularny zatytułowany Braking Point 2 powróci, a wraz z nim nowe wydarzenia, twarze i historie, które przyjdzie nam odkrywać wraz z postępami. Opowieść rozegra się na przestrzeni sezonów 2022 i 2023 i skupi się na przedstawieniu sytuacji fikcyjnego zespołu Konnersport. Jej głównymi bohaterami będą rywalizujący ze sobą kierowcy Aiden Jackson i Devon Butler, którzy powalczą o to, by utrzymać swoje miejsce w drużynie.



F1 23 zmian doczekał się również wieloosobowy tryb rankingowy, który będzie oparty na dywizjach. Nowy system pozwoli graczom ścigać się na poziomach zależnych od aktualnie posiadanej rangi, a całość będzie aktualizowana co tydzień.



Na koniec przypomnijmy, że F1 23 zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera gry zaplanowana jest na 16 czerwca 2023 roku. Chętnie dowiemy się, czy czekacie na najnowsza odsłonę i jakie są Wasze oczekiwania pod kątem zmian.