F1 23 na obszernym trailerze. Twórcy prezentują i objaśniają szczegóły

Wciśnij gaz do dechy w EA Sports F1 23, oficjalnej grze wideo 2023 FIA Formula One World Championshi, w której znajdziesz wszystkie zaktualizowane bolidy z 2023 roku i oficjalny skład F1: 20 kierowców i 10 zespołów.



Dzięki powrotowi trybu fabularnego w F1 23 otwiera się nowy rozdział opowieści, zapewniający dramatyczne widowisko i zaciekłą rywalizację w „Drodze do sławy”.



F1 World to twoja brama do najnowszej zawartości inspirowanej prawdziwym kalendarzem F1. Awansuj przez cały sezon dzięki nowemu systemowi postępów: Stawiaj czoła wyzwaniom, rywalizuj o nagrody, zdobywaj modyfikacje i łap barwy, kombinezony i kaski F1 – czytamy w opisach zamieszczonych na oficjalnej stronie gry.