Nowa gra PUBG wychodzi z wczesnego dostępu. I zamyka serwery

Na początku tego roku uniwersum PUBG: BATTLEGROUNDS wzbogaciło się o kolejną produkcję. Produkcję w swoich założeniach mocno odmienną od protoplasty.

Zamiast battle royale, otrzymaliśmy taktyczną strzelankę 5v5 z kamerą w rzucie izometryczny. A zamiast wielu lat wsparcia, otrzymaliśmy… zamknięcie serwerów po niecałych 2 miesiącach.

Spin-off PUBG: BATTLEGROUNDS nie przetrwał nawet 2 miesięcy

PUBG: Blindspot to twór będący efektem połączonych sił ARC Team oraz PUBG Corp. Plany w wypadku tego projektu były ambitne. Bo chociaż we wczesnym dostępie został on 5 lutego udostępniony za darmo, to już teraz informowano, iż po premierze wersji 1.0 pojawią się płatne pakiety i przedmioty. Rzeczony early access miał według założeń potrwać około roku, aczkolwiek w razie konieczności brano pod uwagę wydłużenie tego okresu. Wszystko po to, by Blindspot spełnił oczekiwania pod kątem jakości. Kłopot w tym, że ostatecznie produkcja nigdy z wczesnego dostępu nie wyjdzie. Po niespełna 2 miesiącach podjęto decyzję o zamknięciu serwerów, które nastąpi 30 marca.