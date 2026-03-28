Nowa gra PUBG wychodzi z wczesnego dostępu. I zamyka serwery

Maciej Petryszyn
2026/03/28 15:30
Na początku tego roku uniwersum PUBG: BATTLEGROUNDS wzbogaciło się o kolejną produkcję. Produkcję w swoich założeniach mocno odmienną od protoplasty.

Zamiast battle royale, otrzymaliśmy taktyczną strzelankę 5v5 z kamerą w rzucie izometryczny. A zamiast wielu lat wsparcia, otrzymaliśmy… zamknięcie serwerów po niecałych 2 miesiącach.

PUBG: Blindspot
PUBG: Blindspot to twór będący efektem połączonych sił ARC Team oraz PUBG Corp. Plany w wypadku tego projektu były ambitne. Bo chociaż we wczesnym dostępie został on 5 lutego udostępniony za darmo, to już teraz informowano, iż po premierze wersji 1.0 pojawią się płatne pakiety i przedmioty. Rzeczony early access miał według założeń potrwać około roku, aczkolwiek w razie konieczności brano pod uwagę wydłużenie tego okresu. Wszystko po to, by Blindspot spełnił oczekiwania pod kątem jakości. Kłopot w tym, że ostatecznie produkcja nigdy z wczesnego dostępu nie wyjdzie. Po niespełna 2 miesiącach podjęto decyzję o zamknięciu serwerów, które nastąpi 30 marca.

Tak o tej decyzji napisał w oświadczeniu Sequoia Yang z ARC Teamu:

Od czasu naszej ostatniej aktualizacji zespół badał wiele sposobów na ulepszenie rozgrywki i rozwój gry. Jednak po starannym rozważeniu sytuacji doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy już w stanie w sposób zrównoważony zapewniać poziomu doświadczenia, jaki założyliśmy sobie, udostępniając grę w ramach wczesnego dostępu.

Stawiamy satysfakcję graczy w centrum każdej podejmowanej decyzji i to właśnie w oparciu o tę zasadę dokonaliśmy tego wyboru.

W rezultacie usługa wczesnego dostępu PUBG: BLINDSPOT zostanie zakończona w poniedziałek, 30 marca.

Rozumiemy, że nie jest to wynik, na który wielu z Was liczyło. PUBG: BLINDSPOT był odważną próbą zbadania nowych możliwości w gatunku taktycznych strzelanek z widokiem z góry (top-down). Podczas tej podróży opinie i wsparcie naszych graczy znaczyły dla zespołu bardzo wiele i będą nadal kształtować nasze przyszłe prace deweloperskie.

Tym samym okres życia PUBG: Blindspot zamknie się w 7 tygodniach i 4 dniach. W tym czasie w najlepszym momencie spin-off PUBG: BATTLEGROUNDS przyciągnął przed ekrany 2 924 graczy jednocześnie. Ten rekordowy wynik miał miejsce 12 lutego, czyli tydzień po wypuszczeniu tytułu w early accessie. Niemniej bardzo szybko zainteresowanie, zamiast rosnąć, zaczęło słabnąć i już od 2 marca omawiana pozycja ani razu nie przebiła bariery 1 tysiąca osób przebywających w tym samym czasie na serwerze. To o tyle ciekawe, że wcześniej niektóre branżowe portale chwaliły PUBG: Blindspot m.in. za wciągającą rozgrywkę czy też potencjał. Potencjał, który nigdy nie zostanie zrealizowany.

Źródło:https://insider-gaming.com/pubg-blindspot-shutting-down-after-2-months-of-early-access/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

