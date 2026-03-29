Exodus w akcji. Zobaczcie kolejne fragmenty rozgrywki z następcy Mass Effect

Archetype Entertainment podgrzewa atmosferę wokół swojej produkcji.
Jakiś czas temu twórcy Exodus pokazali nowy gameplay trailer. Wygląda jednak na to, że deweloperzy ze studia Archetype Entertainment nie zamierzają zwalniać tempa i zamierzają regularnie przypominać graczom o swojej produkcji. W sieci pojawiły się bowiem kolejne fragmenty rozgrywki z nadchodzącego RPG skierowanego do fanów serii Mass Effect.
Exodus na kolejnych fragmentach rozgrywki. Tak wygląda walka w nowym RPG dla fanów Mass Effect
Najnowszy gameplay trailer Exodus nie należy do najdłuższych, ponieważ trwa tylko 46 sekund. Na szczęście w materiale dzieje się sporo, a udostępnione przez twórców fragmenty rozgrywki pozwalają przyjrzeć się systemowi walki. Wspomniany zwiastun prezentuje bowiem starcie na bliskim dystansie z dużą grupą przeciwników.
Na szczęście główny bohater będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony swoich towarzyszy. Dodatkowo w trakcie rozgrywki gracze będą mieli okazję łączyć „pozostałości obcych technologii z ludzkimi wynalazkami”, co zapewni dostęp do „szerokiego wachlarza broni oraz potężnych umiejętności”. Protagonista Exodus korzystać będzie też ze specjalnej rękawicy, która będzie w stanie zadawać ogromne obrażenia.
Exodus to gra akcji z elementami RPG w klimatach science fiction, w której zostaniesz Obieżyświatem — osobą, która poprowadzi ludzkość do walki z obcym gatunkiem Celestials. Staw czoła 40 000 lat ewolucji, odkrywaj niezwykłe światy i stań do walki z samym czasem, decydując o losach kolejnych pokoleń – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec przypomnijmy, że Exodus powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment zapowiadają, że gra zadebiutuje na wymienionych platformach na początku 2027 roku. Za kilka miesięcy zobaczymy natomiast nieco bardziej rozbudowany gameplay ze wspomnianej produkcji.
