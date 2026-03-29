Exodus w akcji. Zobaczcie kolejne fragmenty rozgrywki z następcy Mass Effect

Jakiś czas temu twórcy Exodus pokazali nowy gameplay trailer. Wygląda jednak na to, że deweloperzy ze studia Archetype Entertainment nie zamierzają zwalniać tempa i zamierzają regularnie przypominać graczom o swojej produkcji. W sieci pojawiły się bowiem kolejne fragmenty rozgrywki z nadchodzącego RPG skierowanego do fanów serii Mass Effect.

Exodus na kolejnych fragmentach rozgrywki. Tak wygląda walka w nowym RPG dla fanów Mass Effect

Najnowszy gameplay trailer Exodus nie należy do najdłuższych, ponieważ trwa tylko 46 sekund. Na szczęście w materiale dzieje się sporo, a udostępnione przez twórców fragmenty rozgrywki pozwalają przyjrzeć się systemowi walki. Wspomniany zwiastun prezentuje bowiem starcie na bliskim dystansie z dużą grupą przeciwników.