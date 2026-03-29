Exodus w akcji. Zobaczcie kolejne fragmenty rozgrywki z następcy Mass Effect

Mikołaj Ciesielski
2026/03/29 08:30
Archetype Entertainment podgrzewa atmosferę wokół swojej produkcji.

Jakiś czas temu twórcy Exodus pokazali nowy gameplay trailer. Wygląda jednak na to, że deweloperzy ze studia Archetype Entertainment nie zamierzają zwalniać tempa i zamierzają regularnie przypominać graczom o swojej produkcji. W sieci pojawiły się bowiem kolejne fragmenty rozgrywki z nadchodzącego RPG skierowanego do fanów serii Mass Effect.

Exodus
Exodus

Exodus na kolejnych fragmentach rozgrywki. Tak wygląda walka w nowym RPG dla fanów Mass Effect

Najnowszy gameplay trailer Exodus nie należy do najdłuższych, ponieważ trwa tylko 46 sekund. Na szczęście w materiale dzieje się sporo, a udostępnione przez twórców fragmenty rozgrywki pozwalają przyjrzeć się systemowi walki. Wspomniany zwiastun prezentuje bowiem starcie na bliskim dystansie z dużą grupą przeciwników.

Na szczęście główny bohater będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony swoich towarzyszy. Dodatkowo w trakcie rozgrywki gracze będą mieli okazję łączyć „pozostałości obcych technologii z ludzkimi wynalazkami”, co zapewni dostęp do „szerokiego wachlarza broni oraz potężnych umiejętności”. Protagonista Exodus korzystać będzie też ze specjalnej rękawicy, która będzie w stanie zadawać ogromne obrażenia.

Exodus to gra akcji z elementami RPG w klimatach science fiction, w której zostaniesz Obieżyświatem — osobą, która poprowadzi ludzkość do walki z obcym gatunkiem Celestials. Staw czoła 40 000 lat ewolucji, odkrywaj niezwykłe światy i stań do walki z samym czasem, decydując o losach kolejnych pokoleń – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Exodus powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment zapowiadają, że gra zadebiutuje na wymienionych platformach na początku 2027 roku. Za kilka miesięcy zobaczymy natomiast nieco bardziej rozbudowany gameplay ze wspomnianej produkcji.

Źródło:https://gamingbolt.com/exodus-teases-combat-gameplay-against-the-ghosts-of-khonsu

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

