Zaloguj się lub Zarejestruj

Dziwny, zaskakujący i kompletnie zapomniany horror wraca po 20 latach. Bo fani tego chcieli

Jakub Piwoński
2026/04/11 13:30
0
0

Leslie Vernon znów w akcji.

To jedna z tych produkcji, o których dziś mówi się rzadko, ale kiedyś robiły ogromne wrażenie. Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon – nietypowy slasher w formie mockumentu – po latach doczeka się kontynuacji.

Leslie Vernon wróci w drugim filmie po 20 latach

Po niemal dwóch dekadach oficjalnie ogłoszono powstanie sequela zatytułowanego Behind the Mask II: The Return of Leslie Vernon. Film ma kontynuować historię jednego z najbardziej oryginalnych „seryjnych zabójców” w historii kina grozy. Za projekt odpowiadają twórcy oryginału – reżyser Scott Glosserman oraz scenarzysta David J. Stieve. Co więcej, do swoich ról powracają także aktorzy: Nathan Baesel, Angela Goethals oraz legenda horroru Robert Englund.

Sam Glosserman podkreśla, że powrót Lesliego Vernona to zasługa fanów:

Przez 20 lat ludzie pytali, czy Leslie jeszcze wróci. Prawda jest taka, że nigdy tak naprawdę nie odszedł. To widzowie utrzymali ten film przy życiu.

Oryginalne Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon było czymś więcej niż zwykłym horrorem. Produkcja bawiła się konwencją, pokazując kulisy „pracy” seryjnego zabójcy w stylu dokumentalnym, jednocześnie komentując schematy znane z klasycznych slasherów. Dzięki temu zyskała status filmu kultowego – choć z czasem nieco zapomnianego.

GramTV przedstawia:

Kontynuacja powstaje przy wsparciu studia Paper Street Pictures, a jednym z producentów wykonawczych został Adam F. Goldberg. Twórcy uruchamiają także kampanię crowdfundingową, która ma pomóc rozwinąć projekt – choć podkreślają, że film powstanie niezależnie od jej wyniku.

Zrobimy ten film tak czy inaczej, ale wsparcie fanów pozwoli nam zrobić go na większą skalę – zapowiada Glosserman.

Po 20 latach Leslie Vernon wraca więc na ekran. I wszystko wskazuje na to, że jeden z najbardziej pomysłowych slasherów XXI wieku dostanie drugie życie – tym razem już w zupełnie innych realiach kina grozy.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/behind-the-mask-sequel-leslie-vernon-cast-1236712587/

Tagi:

Popkultura
zwiastun
film
horror
sequel
found footage
kontynuacja
zapowiedź filmu
powrót po latach
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112