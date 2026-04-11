Dziwny, zaskakujący i kompletnie zapomniany horror wraca po 20 latach. Bo fani tego chcieli

To jedna z tych produkcji, o których dziś mówi się rzadko, ale kiedyś robiły ogromne wrażenie. Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon – nietypowy slasher w formie mockumentu – po latach doczeka się kontynuacji.

Leslie Vernon wróci w drugim filmie po 20 latach

Po niemal dwóch dekadach oficjalnie ogłoszono powstanie sequela zatytułowanego Behind the Mask II: The Return of Leslie Vernon. Film ma kontynuować historię jednego z najbardziej oryginalnych „seryjnych zabójców” w historii kina grozy. Za projekt odpowiadają twórcy oryginału – reżyser Scott Glosserman oraz scenarzysta David J. Stieve. Co więcej, do swoich ról powracają także aktorzy: Nathan Baesel, Angela Goethals oraz legenda horroru Robert Englund.