Exodus na kolejnych fragmentach rozgrywki. Nowy zwiastun pokazuje mroźny świat

Mikołaj Ciesielski
2026/04/03 10:15
Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment nie zwalniają tempa.

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć krótki gameplay trailer z gry Exodus – nowego RPG w klimatach science fiction od weteranów BioWare. Latem tego roku mamy natomiast otrzymać rozbudowaną prezentację rozgrywki ze wspomnianej produkcji, ale na szczęście twórcy najwyraźniej nie zostawią nas do tego czasu z niczym. W sieci pojawił się bowiem kolejny zwiastun nadchodzącej produkcji studia Archetype Entertainment.

Exodus
Exodus

Twórcy Exodus nie zwalniają tempa i pokazują kolejne fragmenty rozgrywki

Niestety najnowszy trailer Exodus również nie należy do najdłuższych, ponieważ trwa zaledwie 33 sekundy. Udostępnione przez deweloperów studia Archetype Entertainment ujęcia pokazują głównego bohatera, który wspólnie ze swoimi towarzyszami eksploruje mroźną planetę. Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach otrzymamy kolejne, krótkie materiały wideo prezentujące wspomnianą produkcję.

Badaj galaktykę pełną cudów i tajemnic, niepowtarzalnych światów oraz wyjątkowych istot, tworząc (lub niszcząc) więzi z innymi. Poznaj Celestials – wyewoluowanych następców ludzkości, a także stworzonych za sprawą bioinżynierii Zmiennokształtnych oraz ich inteligentne zwierzęta zwane Przebudzonymi. Prowadź poprzez gwiazdy drużynę ekspertów – wśród nich są ludzie i Przebudzeni, a każdy z nich ma własne motywacje do czekającej was walki – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Exodus powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment zapowiadają, że gra zadebiutuje na wymienionych platformach na początku 2027 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana.

Źródło:https://gamingbolt.com/exodus-drops-yet-another-sneak-peek-at-its-gameplay

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

koNraDM4
Gramowicz
Ostatni piątek

Od razu mi się skojarzyła Nadzieja Zhu i Feros z pierwszego ME.

Widać nie zamierzają uniknąć porównań, to i dobrze i źle, zależy jak patrzeć. Dobrze bo brakowało mi w takiej Andromedzie tego typu lokacji (co oczywiście było uzasadnione fabularnie jako, że byliśmy tylko w małym wycinku Andromedy i nie chcę spoilerować ale jedna z ras, która tam mieszkała nie miała dość czasu by się tak rozbudować) choć podziemne struktury Porzuconych też robiły wrażenie tak dopiero zakończenie i jego lokacja spowodowały, że poczułem się jak w domu :D

Źle natomiast ponieważ można spodziewać się zalet jak i wad ME w całej okazałości. Już czuć to po walce pokazanej na gameplayach.




