Exodus na kolejnych fragmentach rozgrywki. Nowy zwiastun pokazuje mroźny świat

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć krótki gameplay trailer z gry Exodus – nowego RPG w klimatach science fiction od weteranów BioWare. Latem tego roku mamy natomiast otrzymać rozbudowaną prezentację rozgrywki ze wspomnianej produkcji, ale na szczęście twórcy najwyraźniej nie zostawią nas do tego czasu z niczym. W sieci pojawił się bowiem kolejny zwiastun nadchodzącej produkcji studia Archetype Entertainment.

Twórcy Exodus nie zwalniają tempa i pokazują kolejne fragmenty rozgrywki

Niestety najnowszy trailer Exodus również nie należy do najdłuższych, ponieważ trwa zaledwie 33 sekundy. Udostępnione przez deweloperów studia Archetype Entertainment ujęcia pokazują głównego bohatera, który wspólnie ze swoimi towarzyszami eksploruje mroźną planetę. Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach otrzymamy kolejne, krótkie materiały wideo prezentujące wspomnianą produkcję.