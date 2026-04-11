Najwyraźniej 40 sezonów tego hitu science fiction to za mało. Historia rozwinie się w nietypowy sposób

Doktor Who wraca… w komiksie.

Wygląda na to, że Doctor Who nie zamierza zwalniać tempa. Kultowa marka science fiction rozwija swoją historię w kolejnym medium – tym razem za sprawą komiksu, który już wkrótce trafi do polskich czytelników. Doctor Who trafia na karty komiksu To o tyle ciekawe, że mówimy o jednej z najdłużej emitowanych i najbardziej rozpoznawalnych serii w historii telewizji. Doctor Who zadebiutował jeszcze w latach 60. i przez dekady opowiadał historię tajemniczego Władcy Czasu – kosmicznego podróżnika przemierzającego wszechświat i różne epoki w czasie. Na przestrzeni lat serial doczekał się dziesiątek sezonów, licznych wcieleń głównego bohatera i ogromnej bazy fanów na całym świecie.

To właśnie ta długowieczność i elastyczność formuły sprawiają, że marka wciąż może się rozwijać. A teraz robi to w nieco mniej oczywisty sposób. Do majowych zapowiedzi wydawnictwa Egmont dołączył zbiorczy album komiksowy Doktor Who: Z niewielką pomocą przyjaciół. Premiera została zaplanowana na 20 maja, a całość liczy aż 276 stron w twardej oprawie. W albumie znajdą się trzy historie: Był sobie Władca Czasu, Opowieść o Dwojgu Władcach Czasu oraz Prąd zmienny. Za scenariusz odpowiadają m.in. Dan Slott – laureat Nagrody Eisnera znany z Amazing Spider-Mana – oraz Jody Houser, nominowana do tej nagrody autorka pracująca przy Stranger Things czy Supergirl. Warstwą graficzną zajęli się m.in. Roberta Ingranata, Christopher Jones, Matthew Dow Smith oraz Mike Collins – artyści związani z takimi markami jak Hellboy, X-Men czy Star Trek. Wydawca opisuje całość w następujący sposób: Komiksowa opowieść o jednym z najpopularniejszych bohaterów filmowych wszech czasów – Władcy Czasu z Gallifrey. Doktor to humanoidalny przybysz z kosmosu, który przemierza świat w Tardis – statku kosmicznym mającym postać brytyjskiej niebieskiej budki policyjnej. W jego przygodach towarzyszą mu przyjaciele, w większości ludzie, którym często przychodzi mierzyć się z wrogami z innych światów. Misją Doktora jest walka ze złem i naprawianie błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na wszechświat.

GramTV przedstawia:

Rozwijanie historii poza ekranem to dla tej marki nic nowego, ale skala projektu pokazuje jedno – Doctor Who wciąż ma ogromny potencjał. I najwyraźniej nawet kilkadziesiąt sezonów to za mało, by opowiedzieć wszystkie jego przygody.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










