Nowa odsłona kultowego survivalu oficjalnie zapowiedziana. Oto pierwszy zwiastun Don't Starve Elsewhere

Klei Entertainment ulepszy uniwersum o wiele nowych mechanik.
Studio Klei Entertainment sprawiło fanom ogromną niespodziankę podczas wczorajszego wydarzenia Triple-i Initiative 2026. Po latach wspierania Don’t Starve Together, deweloperzy ogłosili całkowicie nową, pełnoprawną część serii zatytułowaną Don’t Starve Elsewhere.
Co wiemy o Don’t Starve Elsewhere?
Don’t Starve Elsewhere przenosi znany i lubiany, mroczny styl graficzny w zupełnie nowe rejony, stawiając przed graczami wyzwania, jakich dotąd nie było w świecie Constant. Największą nowością w strukturze świata jest wprowadzenie pionowości. Nie zobaczymy już płaskich map – w Elsewhere będziemy wspinać się na ośnieżone szczyty górskie, przemierzać doliny i korzystać z wielopoziomowych biomów.
Don’t Starve powraca w zupełnie nowej odsłonie!
Przetrwaj w dziwnym i bezlitosnym nowym świecie pełnym magii, potworów i tajemnic, uzbrojony jedynie w spryt (i wszystko, co uda ci się zdobyć).
Zbierz przyjaciół lub ruszaj sam, aby eksplorować niebezpieczne nowe środowiska, walczyć o przetrwanie, zbudować bazę i gromadzić zasoby. Pamiętaj tylko: nie upadaj, nie zatrzymuj się we mgle, a przede wszystkim – “don’t starve”.
Nowym głównym zagrożeniem, z jakim zmierzymy się w Don’t Starve Elsewhere będzie Mgła. Przez krainę powoli przetacza się gęsta mgła, która drastycznie ogranicza widoczność i błyskawicznie obniża poziom poczytalności. Wejście w jej głąb to ogromne ryzyko, ale i szansa na zdobycie unikalnych zasobów.
Zwiastun pokazał m.in. lasy sekwojowe (Redwood Forest) nękane nieustannymi burzami oraz mroźne wyżyny. Każdy region ma posiadać własny unikalny mikroklimat wpływający na przetrwanie. Gra od początku jest projektowana z myślą o zabawie w pojedynkę oraz w trybie współpracy online (podobnie jak w Don’t Starve Together).
Choć świat jest nowy, fani zauważyli w zwiastunie Don’t Starve Elsewhere znajome postacie. Wilson, Wendy, Willow i WX-78 powracają, najwyraźniej wciągnięci do nowej krainy przez kolejny tajemniczy portal. Tym razem jednak system walki i animacji wydaje się znacznie płynniejszy, a oprawa wizualna doczekała się wyraźnego odświeżenia, zachowując przy tym swój oryginalny charakter.
Niestety, na ten moment twórcy Don’t Starve Elsewhere udostępnili jedynie zwiastun. Na datę premiery wyczekiwanego projektu będziemy musieli jeszcze poczekać.
