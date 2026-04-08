Twórca Reniferka da nam kolejne mocne uderzenie. Męska przyjaźń i furia napędzają nową historię HBO

Richard Gadd, autor głośnego Reniferek, wraca z nowym projektem. Tym razem twórca nawiązał współpracę z HBO Max i przygotował serial, który zapowiada się równie intensywnie jak jego poprzednie dzieło. Nowa produkcja nosi tytuł Half Man i – podobnie jak Reniferek – ma być osobistą, mocną opowieścią. Gadd nie tylko stworzył i napisał scenariusz, ale także wciela się w główną rolę. Warto zwrócić uwagę, że autor przeszedł niemałą metamorfozę.

Half Man – nowy serial HBO Max startuje już w kwietniu

Serial opowiada historię dwóch mężczyzn, którzy – choć nie są spokrewnieni – łączy ich wyjątkowo silna więź. Jeden z nich jest impulsywny i nieprzewidywalny, drugi znacznie spokojniejszy i bardziej wycofany. Twórcy zapowiadają, że produkcja poruszy tematy braterstwa, przemocy oraz emocji, które łatwo wymykają się spod kontroli.