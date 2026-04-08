Twórca Reniferka da nam kolejne mocne uderzenie. Męska przyjaźń i furia napędzają nową historię HBO

Jakub Piwoński
2026/04/08 11:30
Richard Gadd po sukcesie hitu Netflixa przygotował mroczny dramat o przemocy i relacjach między ludźmi.

Richard Gadd, autor głośnego Reniferek, wraca z nowym projektem. Tym razem twórca nawiązał współpracę z HBO Max i przygotował serial, który zapowiada się równie intensywnie jak jego poprzednie dzieło. Nowa produkcja nosi tytuł Half Man i – podobnie jak Reniferek – ma być osobistą, mocną opowieścią. Gadd nie tylko stworzył i napisał scenariusz, ale także wciela się w główną rolę. Warto zwrócić uwagę, że autor przeszedł niemałą metamorfozę.

Half Man – nowy serial HBO Max startuje już w kwietniu

Serial opowiada historię dwóch mężczyzn, którzy – choć nie są spokrewnieni – łączy ich wyjątkowo silna więź. Jeden z nich jest impulsywny i nieprzewidywalny, drugi znacznie spokojniejszy i bardziej wycofany. Twórcy zapowiadają, że produkcja poruszy tematy braterstwa, przemocy oraz emocji, które łatwo wymykają się spod kontroli.

W dorosłej wersji głównego bohatera, Rubena, zobaczymy samego Gadda, natomiast jego młodsze wcielenie zagra Stuart Campbell. W drugą kluczową postać, Nialla, wcieli się Jamie Bell, znany m.in. z Billy Elliot. Historia będzie przedstawiana na dwóch płaszczyznach czasowych, co podkreślają materiały promocyjne.

Zwiastun sugeruje, że Half Man będzie znacznie mroczniejszy niż typowe dramaty obyczajowe. Widzimy sceny przemocy, policyjne interwencje, a także narastające napięcie między bohaterami. Jak zapowiadają twórcy, całość skupia się na tzw. „męskiej furii” i konsekwencjach tłumionych emocji.

Serial składa się z sześciu odcinków i został nakręcony w Glasgow w Szkocji. Za reżyserię odpowiadają Alexandra Brodski i Eshref Reybrouck. Premiera zaplanowana jest na 24 kwietnia – od tego dnia odcinki będą pojawiać się co tydzień na HBO w USA i Europie. Wszystko wskazuje na to, że Richard Gadd ponownie chce wywołać dyskusję i dostarczyć widzom produkcję, o której będzie głośno. W Polsce produkcja może ukazać się pod tytułem Półbrat.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/global/half-man-trailer-richard-gadd-jamie-bell-1236710183/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




