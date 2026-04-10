Mamy pierwszy zwiastun Punisher: One Last Kill z Jonem Bernthalem. Będzie brutalnie

Zwiastun Punisher: One Last Kill zapowiada wyjątkowo brutalne widowisko. Widzimy w nim Franka Castle’a, znanego jako Punisher, który zostaje podpalony, jednocześnie doświadczając halucynacji i słysząc głosy z przeszłości. Choć szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, wszystko wskazuje na to, że bohater wyruszy na kolejną krwawą misję zemsty.

Za reżyserię odpowiada Reinaldo Marcus Green, który współtworzył scenariusz razem z Jonem Bernthalem. Projekt ma mieć bardziej kameralny, ale jednocześnie intensywny charakter, skupiony na psychice głównego bohatera i jego brutalnych działaniach. Postać Punishera zadebiutowała w serialu Daredevil, gdzie była zarówno sojusznikiem, jak i przeciwnikiem Matta Murdocka, granego przez Charliego Coxa. Frank Castle to były żołnierz, który po zamordowaniu swojej rodziny rozpoczyna bezwzględną krucjatę przeciwko przestępczości, stając się jednym z najbardziej bezkompromisowych antybohaterów w uniwersum Marvela.