Mamy pierwszy zwiastun Punisher: One Last Kill z Jonem Bernthalem. Będzie brutalnie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/10 08:00
Do sieci trafił pierwszy zwiastun specjalnego projektu Marvela zatytułowanego Punisher: One Last Kill.

Zwiastun Punisher: One Last Kill zapowiada wyjątkowo brutalne widowisko. Widzimy w nim Franka Castle’a, znanego jako Punisher, który zostaje podpalony, jednocześnie doświadczając halucynacji i słysząc głosy z przeszłości. Choć szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, wszystko wskazuje na to, że bohater wyruszy na kolejną krwawą misję zemsty.

Za reżyserię odpowiada Reinaldo Marcus Green, który współtworzył scenariusz razem z Jonem Bernthalem. Projekt ma mieć bardziej kameralny, ale jednocześnie intensywny charakter, skupiony na psychice głównego bohatera i jego brutalnych działaniach. Postać Punishera zadebiutowała w serialu Daredevil, gdzie była zarówno sojusznikiem, jak i przeciwnikiem Matta Murdocka, granego przez Charliego Coxa. Frank Castle to były żołnierz, który po zamordowaniu swojej rodziny rozpoczyna bezwzględną krucjatę przeciwko przestępczości, stając się jednym z najbardziej bezkompromisowych antybohaterów w uniwersum Marvela.

Po sukcesie występów w Daredevilu, Jon Bernthal otrzymał własny serial The Punisher, który doczekał się dwóch sezonów. Punisher powrócił także w pierwszym sezonie Daredevil: Born Again, gdzie współpracował z Daredevilem w walce z Kingpinem, granym przez Vincenta D'Onofrio. W finale sezonu Castle trafia do więzienia, jednak udaje mu się uciec w scenie po napisach.

Punisher: One Last Kill będzie kolejnym etapem historii tej postaci w ramach kinowego uniwersum Marvela. Wiadomo również, że bohater pojawi się w nadchodzącym filmie Spider-Man: Brand New Day, co potwierdza jego rosnącą rolę w całej franczyzie. Produkcja z Jonem Bernthalem w roli głównej zadebiutuje 12 maja na platformie Disney Plus, czyli tydzień po finale drugiego sezonu Daredevil: Born Again.

Zobaczcie zwiastun najnowszej produkcji z Punisherem:

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/punisher-one-last-kill-trailer-jon-bernthal-1236698256/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

