Evil West na kolejnych fragmentach rozgrywki. Twórcy prezentują tryb kooperacji

Kilka dni temu Evil West otrzymało obszerny gameplay, w którym przedstawiono najważniejsze elementy gry. Tymczasem deweloperzy ze studia Flying Wild Hog postanowili podzielić się kolejnym materiałem wideo ze swojej produkcji. Tym razem rodzimy deweloper postanowił zaprezentować fragmenty rozgrywki z trybu kooperacji, a także podzielić się kilkoma informacjami na temat wspomnianego wariantu zabawy.

Nowy gameplay z Evil West przedstawia ujęcia z trybu kooperacji

We wspomnianym materiale wideo Tomasz Gop z Flying Wild Hog podkreślił, że tryb kooperacji w Evil West będzie „prosty i nieskomplikowany”, w którym dwójka graczy będzie mogła wspólnie zapoznać się z całą historią przygotowaną przez twórców, a zarówno jeden, jak i drugi użytkownik wcieli się w głównego bohatera produkcji.



Deweloper zaznaczył także, że w trybie współpracy poziom trudności jest nieco wyższy, a podczas niektórych potyczek gracze zmierzają się z innymi wrogami, by „urozmaicić” zabawę. Niestety są też złe wieści. Tomasz Gop poinformował bowiem, że jedynie host zachowa poczynione podczas zabawy w kooperacji postępy fabularne.



Na koniec przypomnijmy, że Evil West zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami, gra ma zadebiutować na wspomnianych platformach 22 listopada bieżącego roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją studia Flying Wild Hog zapraszamy również do lektury: Evil West – pierwsze wrażenia ze strzelanki od twórców Shadow Warriora.