Everspace 2 wychodzi z wczesnego dostępu. Znamy datę premiery pełnej wersji gry

Konkretna data premiery to swego rodzaju światełko w tunelu, gdzie członkowie naszej niesamowitej społeczności, a także gracze, którzy jeszcze nie znają tej serii, będą mogli nareszcie doświadczyć tej przygody pełnej ekscytujących galaktycznych pojedynków i pięknych, starannie zaprojektowanych kosmicznych światów i planet, które czekają, by je poznać – mówi Schade.

Ponadto Rockfish Games poinformowało, że latem tego roku Everpsace 2 ukaże się także na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy mają jednak złe wieści dla użytkowników PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – nie doczeka się bowiem wersji na konsole ósmej generacji Sony i Microsoftu.

Nasz zespół spędził bardzo wiele czasu nad projektowaniem takich doświadczeń, które trafiłyby w gusta graczy używających Xbox One i PlayStation 4, ale nie możemy pójść na kompromis w kwestii jakości. Te platformy po prostu nie są w stanie obsłużyć tego, co Everpsace 2 ma graczom do zaoferowania – tłumaczy dyrektor generalny Rockfish Games.