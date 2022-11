EVERSPACE 2 z dużą aktualizacją. Pełna wersja coraz bliżej

Kilka dni temu przedstawiciele studia Rockfish Games poinformowali o udostępnieniu sporej aktualizacji do gry EVERSPACE 2. Patch został oznaczony numerem 0.10.30110 i wprowadził do produkcji sporo nowej zawartości. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły.

EVERSPACE 2 – ostatni duży patch we wczesnym dostępie

Gruntowne odświeżenie system skalowania poziomów, który dopasowuje siłę wrogów do rozwoju gracza. Wcześniej przeciwnicy byli niemal zawsze silniejsi – teraz natomiast, jeżeli się postaramy, rzeczywiście możemy ich przegonić, aczkolwiek zostało to do pewnego stopnia ograniczone. Kiedy osiągniemy odpowiedni poziom, znajdziemy się w konkretnym etapie historii lub trafimy do nowego systemu, gra wzmocni wrogów w lokacjach, które już odwiedziliśmy. Wówczas otrzymamy wiadomości, które umotywują to pod względem fabularnym.

Wprowadzenie możliwości otwierania szczelin podprzestrzennych do wymiarów wypełnionych wrogami. W takim przypadku możemy samodzielnie ustawiać poziom szaleństwa wrogów – im wyższy będzie, tym trudniej będzie nam utrzymać się przy życiu, ale w zamian jednocześnie otrzymamy lepsze łupy.

W takim przypadku możemy samodzielnie ustawiać poziom szaleństwa wrogów – im wyższy będzie, tym trudniej będzie nam utrzymać się przy życiu, ale w zamian jednocześnie otrzymamy lepsze łupy. Dodanie nowe typy wrogich statków i legendarne przedmioty.

Dodanie nowych wyzwań, zagadek oraz misji do dostępnych w grze systemów planetarnych.

Wprowadzenie możliwości montowania generatora przednich tarcz w jednostce gracza. Generator posiada dwa tryby: w pierwszym kieruje przechwycone pociski w stronę wrogów, a w drugim absorbuje trafienia i zmienia je w energię dla naszego uzbrojenia.

Warto zauważyć, że jest to ostatnia duża aktualizacja we wczesnym dostępie. Wraz z kolejnym patchem gra opuści wreszcie etap wczesnego dostępu. Na razie jednak nie wiemy, kiedy to nastąpi.