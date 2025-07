Evanescence i K.Flay prezentują teledysk do utworu "Fight Like A Girl". Debiut reżyserski Chada Stahelskiego

Zdobywcy nagrody Grammy, zespół Evanescence oraz wizjonerka alternatywnego rocka K.Flay zaprezentowali teledysk do wspólnego utworu “Fight Like A Girl”.

Teledysk, będący debiutem reżyserskim Chada Stahelskiego w świecie muzyki (reżysera serii John Wick i producenta Balleriny), jest pełen akcji, napięcia i symboliki. Tematy takie jak zemsta, siła i kobieca niezłomność wybrzmiewają równie mocno jak w samym filmie. Amy Lee, K.Flay i reszta zespołu występują w mrocznym świecie stylizowanym na realia Johna Wicka, a całość dopełniają efekty ognia i deszczu, nawiązujące do finału filmu. Amy Lee z Evanescence powiedziała:

Ballerina była dla mnie niesamowitą przygodą, która dała mi szansę współpracować z idolami zarówno z branży filmowej, jak i muzycznej. Projekt z czasem urósł do ogromnych rozmiarów, a kiedy przyszło do rozmów o teledysku, byłam absolutnie przekonana, że musi to być Chad. Nie dawałam za wygraną, aż się zgodził! Praca z nim była spełnieniem marzeń. Cieszymy się, że możemy podzielić się tym efektem z fanami.

Z entuzjazmem wypowiedział się też sam Chad Stahelski:

Po zakończeniu prac nad Balleriną wiedzieliśmy, że chcemy zakończyć film piosenką, która odda klimat Johna Wicka, ale z własnym charakterem. Po rozmowach z kompozytorem Tylerem Batesem od razu wiedzieliśmy – Amy Lee i Evanescence. Stworzyli jeden z najlepszych utworów zamykających film w historii. Praca z zespołem przy teledysku to jedna z najlepszych i najprzyjemniejszych przygód w mojej karierze.

Od premiery Ballerina zarobiła już ponad 130 milionów dolarów na całym świecie. Film opowiada historię Eve Macarro (w tej roli Ana de Armas), która rozpoczyna brutalne szkolenie w tradycji zabójców Ruska Roma. Obraz wyreżyserował Len Wiseman, a w obsadzie znaleźli się m.in. Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Norman Reedus, Ian McShane i Keanu Reeves.

Utwór “Fight Like A Girl” został napisany wspólnie przez Amy Lee, K.Flay, Dylana Eilanda oraz Tylera Batesa, czyli kompozytora Balleriny i jednocześnie producenta tego utworu. To już druga piosenka z filmu, po wydanym wcześniej singlu “Hand That Feeds” stworzonym przez Halsey i Amy Lee. Wokalistka Evanescence dodała: