Europa Universalis 5 dopiero zadebiutowała, a już zapowiedziano trzy DLC

Europa Universalis 5 spotkała się ze świetnym odbiorem ze strony krytyków. Gra ukazała się już na rynku, zaliczając również solidny start na platformie Steam. Mimo niedawnego debiutu, Paradox Interactive już teraz oficjalnie potwierdziło prace nad trzema pakietami DLC.

Europa Universalis 5 z mocnym planem rozwoju. Paradox zapowiada trzy pakiety na 2026 rok

Deweloperzy opublikowali już wstępny harmonogram dodatków, które mają zostać udostępnione w 2026 roku. W drugim kwartale 2026 roku gracze otrzymają pakiet Fate of the Phoenix. Głównym tematem tego dodatku ma być przywrócenie chwały Cesarstwa Bizantyjskiego. Następnie, w trzecim kwartale przyszłego roku pojawi się pakiet kronik Across the Pillars. Jego tematyka skupi się na Cieśninie Gibraltarskiej, a także na dodaniu nowych opcji gry dla Maroka i Kastylii.