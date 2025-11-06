Zaloguj się lub Zarejestruj

Europa Universalis 5 dopiero zadebiutowała, a już zapowiedziano trzy DLC

Patrycja Pietrowska
2025/11/06 12:00
0
0

Paradox nie zwalnia tempa.

Europa Universalis 5 spotkała się ze świetnym odbiorem ze strony krytyków. Gra ukazała się już na rynku, zaliczając również solidny start na platformie Steam. Mimo niedawnego debiutu, Paradox Interactive już teraz oficjalnie potwierdziło prace nad trzema pakietami DLC.

Europa Universalis 5
Europa Universalis 5

Europa Universalis 5 z mocnym planem rozwoju. Paradox zapowiada trzy pakiety na 2026 rok

Deweloperzy opublikowali już wstępny harmonogram dodatków, które mają zostać udostępnione w 2026 roku. W drugim kwartale 2026 roku gracze otrzymają pakiet Fate of the Phoenix. Głównym tematem tego dodatku ma być przywrócenie chwały Cesarstwa Bizantyjskiego. Następnie, w trzecim kwartale przyszłego roku pojawi się pakiet kronik Across the Pillars. Jego tematyka skupi się na Cieśninie Gibraltarskiej, a także na dodaniu nowych opcji gry dla Maroka i Kastylii.

GramTV przedstawia:

Ostatni zaplanowany na ten rok pakiet to The Auld Alliance, również sklasyfikowany jako pakiet kronik, który trafi do rąk graczy w czwartym kwartale 2026 roku. Będzie on koncentrował się na konflikcie między Anglikami, Szkotami i Francuzami.

Europa Universalis 5
Europa Universalis 5
Europa Universalis 5
Europa Universalis 5

Europa Universalis 5 zadebiutowało 4 listopada 2025 roku. Za tytuł odpowiada Paradox Tinto.

Źródło:https://gamerant.com/europa-universalis-5-dlc-list/

Tagi:

News
DLC
zapowiedź
Paradox Interactive
strategia
Paradox
4X
Europa Universalis
gra strategiczna
zarządzanie
Europa Universalis 5
Paradox Tinto
Europa Universalis V
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112