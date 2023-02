Do gry Euro Truck Simulator 2 trafi sprzęt polskiego producenta

Przedstawiciele studia SCS Software poinformowali o nawiązaniu współpracy z polskim przedsiębiorstwem Wielton, w której ramach w grze Euro Truck Simulator 2 pojawi się rodzimy sprzęt. Jest to jeden z największych na świecie producentem naczep oraz przyczep do samochodów ciężarowych. Co więcej, deweloperzy odwiedzili nawet fabrykę w Wieluniu, aby zobaczyć na własne oczy cały proces produkcji.

Polski sprzęt w grze Euro Truck Simulator 2