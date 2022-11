Nowy obszar do zwiedzenia w Euro Truck Simulator 2. Patch 1.46 już dostępny

Aktualizacja 1.46 jest już dostępna – w grze pojawił się zupełnie nowy obszar do zwiedzenia i opcja zakupu cystern na chemikalia.

Przedstawiciele studia SCS Software udostępnili aktualizację z numerem 1.46 do gry Euro Truck Simulator 2. Wśród nowości, jakie były prezentowane w minionych kilku tygodniach, znajdziemy między innymi zupełnie nowy obszar do zwiedzenia oraz możliwość zakupu cystern na chemikalia. Patch jest już dostępny do pobrania i waży 3,1 gigabajta. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na jego temat.

Euro Truck Simulator 2 – aktualizacja 1.46

Dodano nowy obszaru na Półwyspie Iberyjskim, który wymaga od gracza posiadania dodatku Iberia. To niewielkie miasteczko z przyległościami w okolicach Madrytu w Hiszpanii, gdzie znajdziemy nową firmę.

To niewielkie miasteczko z przyległościami w okolicach Madrytu w Hiszpanii, gdzie znajdziemy nową firmę. Dodano oznaczenia drogowe na Półwyspie Iberyjskim – pasują one do tych, które pasują do tych, jakie są używane w tym regionie w rzeczywistości. Dzięki nim dowiemy się m.in. do jakiego regionu lub miasta wjeżdżamy.

Dodano filmiki prezentujące miasto, w którym rozpoczynamy nową rozgrywkę, dla metropolii znajdujących się na Półwyspie Iberyjskim.

Wprowadzono możliwość zakupu cystern na chemikalia. Są w pełni modyfikowalne pod względem wyglądu i dostępne w trzech różnych wariantach podwozia: 1-, 2- oraz 3-osiowe.

Dodano przeglądarkę firm, dzięki której możemy odnajdywać zlecenia po typie ładunku lub rodzaju naczepy.

Dodano galerię, w której znajdziemy zrzuty ekranu wykonane podczas gry. Deweloperzy znacząco ją rozbudowali – na mapie pojawiają się specjalne punkty orientacyjne oraz trofea fotograficzne prezentujące charakterystyczne dla danego państwa obiekty.

Zainteresowanych szczegółowymi omówieniami każdej z nowości zapraszamy pod ten adres.