Zaloguj się lub Zarejestruj

Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator szykują się na mocny start na konsolach

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 14:30
0
0

Wciąż czekamy jednak na najważniejszą informację.

Pod koniec sierpnia pojawiły się świetne wieści dla oczekujących na konsolową wersję American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2. SCS Software ogłosiło bowiem nadejście gier na PlayStation 5 oraz Xboxy Series X/S. Jak wynika z najnowszego komunikatu od deweloperów, zainteresowanie wokół premiery wspomnianych tytułów na konsolach jest naprawdę duże.

Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator podbijają konsole. Ponad pół miliona graczy czeka na premierę

Twórcy przekazali bowiem, że już ponad pół miliona osób dodało oba tytuły do swoich list życzeń na konsolach. Ten imponujący wynik został potwierdzony przez samo SCS Software, które opublikowało tę statystykę w mediach społecznościowych.

Pomimo niewątpliwego entuzjazmu graczy, konkretna data premiery Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator na konsolach nadal nie została ustalona. Nie pozostaje nic innego jak oczekiwać na dobre wieści ze strony twórców.

Podróżuj po Europie jako król szos, kierowca ciężarówki, który dostarcza ważne ładunki na imponujące odległości! Z dziesiątkami miast do odkrycia w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce i wielu innych, Twoja wytrzymałość, umiejętności i prędkość zostaną wystawione na próbę. Jeśli masz to, czego potrzeba, aby zostać częścią elitarnej siły transportowej, wskocz za kierownicę i udowodnij to! – brzmi opis ETS 2.

Poznaj legendarne amerykańskie ciężarówki i dostarczaj różnorodne ładunki przez słoneczną Kalifornię, piaszczystą Nevadę i stan Wielkiego Kanionu, Arizonę. American Truck Simulator zabierze Cię w podróż przez zapierające dech w piersiach krajobrazy i powszechnie rozpoznawalne miejsca w Stanach Zjednoczonych. – czytamy w opisie ATS.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2025/09/over-500000-console-players-are-ready-and-waiting-for-euro-and-american-truck-simulator

Tagi:

News
konsole
symulator
SCS Software
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Symulatory
symulacja
ciężarówki
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112