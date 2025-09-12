Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator szykują się na mocny start na konsolach

Pod koniec sierpnia pojawiły się świetne wieści dla oczekujących na konsolową wersję American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2. SCS Software ogłosiło bowiem nadejście gier na PlayStation 5 oraz Xboxy Series X/S. Jak wynika z najnowszego komunikatu od deweloperów, zainteresowanie wokół premiery wspomnianych tytułów na konsolach jest naprawdę duże.
Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator podbijają konsole. Ponad pół miliona graczy czeka na premierę
Twórcy przekazali bowiem, że już ponad pół miliona osób dodało oba tytuły do swoich list życzeń na konsolach. Ten imponujący wynik został potwierdzony przez samo SCS Software, które opublikowało tę statystykę w mediach społecznościowych.
Podróżuj po Europie jako król szos, kierowca ciężarówki, który dostarcza ważne ładunki na imponujące odległości! Z dziesiątkami miast do odkrycia w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce i wielu innych, Twoja wytrzymałość, umiejętności i prędkość zostaną wystawione na próbę. Jeśli masz to, czego potrzeba, aby zostać częścią elitarnej siły transportowej, wskocz za kierownicę i udowodnij to! – brzmi opis ETS 2.
Poznaj legendarne amerykańskie ciężarówki i dostarczaj różnorodne ładunki przez słoneczną Kalifornię, piaszczystą Nevadę i stan Wielkiego Kanionu, Arizonę. American Truck Simulator zabierze Cię w podróż przez zapierające dech w piersiach krajobrazy i powszechnie rozpoznawalne miejsca w Stanach Zjednoczonych. – czytamy w opisie ATS.
