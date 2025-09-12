Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator szykują się na mocny start na konsolach

Pod koniec sierpnia pojawiły się świetne wieści dla oczekujących na konsolową wersję American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2. SCS Software ogłosiło bowiem nadejście gier na PlayStation 5 oraz Xboxy Series X/S. Jak wynika z najnowszego komunikatu od deweloperów, zainteresowanie wokół premiery wspomnianych tytułów na konsolach jest naprawdę duże.

Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator podbijają konsole. Ponad pół miliona graczy czeka na premierę

Twórcy przekazali bowiem, że już ponad pół miliona osób dodało oba tytuły do swoich list życzeń na konsolach. Ten imponujący wynik został potwierdzony przez samo SCS Software, które opublikowało tę statystykę w mediach społecznościowych.