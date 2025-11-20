Euro Truck Simulator 2 z kolejnymi ulepszeniami. Twórcy szykują konsolowy debiut

SCS Software rozwija ETS2 przed przyszłoroczną premierą na konsolach, udostępniając kolejne darmowe usprawnienia.

SCS Software udostępniło aktualizację 1.57 do Euro Truck Simulator 2, skupioną na ulepszeniach graficznych i nowych mechanikach rozgrywki. Studio kontynuuje intensywne rozwijanie gry, przygotowując ją do przyszłorocznej premiery na konsolach.

Euro Truck Simulator 2 – co zmienia aktualizacja 1.57

Największą nowością jest odświeżona oprawa graficzna rozszerzenia Scandinavia. Twórcy przygotowali szereg zmian terenów, miast i oświetlenia, prezentując całość w najnowszym materiale wideo. To kolejny krok w kierunku ujednolicenia jakości starszych dodatków z nowszą zawartością ETS2.