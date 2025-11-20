Zaloguj się lub Zarejestruj

Euro Truck Simulator 2 z kolejnymi ulepszeniami. Twórcy szykują konsolowy debiut

Mikołaj Berlik
2025/11/20 18:00
1
0

SCS Software rozwija ETS2 przed przyszłoroczną premierą na konsolach, udostępniając kolejne darmowe usprawnienia.

SCS Software udostępniło aktualizację 1.57 do Euro Truck Simulator 2, skupioną na ulepszeniach graficznych i nowych mechanikach rozgrywki. Studio kontynuuje intensywne rozwijanie gry, przygotowując ją do przyszłorocznej premiery na konsolach.

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 – co zmienia aktualizacja 1.57

Największą nowością jest odświeżona oprawa graficzna rozszerzenia Scandinavia. Twórcy przygotowali szereg zmian terenów, miast i oświetlenia, prezentując całość w najnowszym materiale wideo. To kolejny krok w kierunku ujednolicenia jakości starszych dodatków z nowszą zawartością ETS2.

Drugą kluczową funkcją jest dynamiczny system załadunku i rozładunku. Mechanika trafiła na start wyłącznie do DLC Nordic Horizons, ale SCS Software potwierdziło, że wprowadzi ją stopniowo także do pozostałych obszarów mapy. Oprócz tego zaktualizowano modele ciężarówek Scania R/S Super oraz dodano natywne wsparcie HDR.

GramTV przedstawia:

Premiera Euro Truck Simulator 2 na PS5 i Xbox Series X/S zaplanowana jest na 2026 rok. Wciąż czekamy na podanie dokładnej daty – tempo aktualizacji jest jednak obiecujące.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/227300/view/592914307873767478

Tagi:

News
SCS Software
aktualizacja gry
aktualizacja
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
Euro Truck Simulator
Euro Truck Simulator 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 18:31

Rośnie szansa na refresh Going East i Polski xD

Dla mnie i tak największym usprawnieniem (oczywiście poza refreshem Scandinavii) jest wsparcie dla HDR. Bardzo irytujące było jak musiałem ten tryb wyłączać żeby nie wkurzać się przy używaniu Alt+Tab gdy gram w ETS 2/ATS.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112