Eteryczny utwór z nutką country. Posłuchajcie nowego singla Lany Del Rey „Henry, Come On”

Nowy singiel Lany Del Rey „Henry, Come On” jest pierwszym elementem nadchodzącego albumu “The Right Person Will Stay”.

Lana Del Rey zaprezentowała swój najnowszy singiel zatytułowany „Henry, Come On”, będącym delikatnym, klimatycznym utworem z wyraźnymi wpływami muzyki country. To pierwsza zapowiedź jej dziesiątego albumu studyjnego, który ukaże się 21 maja i nosi tytuł “The Right Person Will Stay”. Nowy singiel Lany Del Rey O samym albumie wiadomo jeszcze niewiele, ale Lana Del Rey zdradziła wcześniej na Instagramie, że krążek będzie zawierał 13 utworów, a wydane właśnie „Henry, Come On” to jeden z nich. Utwór zapowiada, że cały album będzie utrzymany w klimacie country, choć Lana zapowiedziała również obecność innych gatunkowych inspiracji. Pełna tracklista albumu nie została jeszcze ujawniona.

„Henry, Come On” to pierwsze solowe wydawnictwo Lany Del Rey od dwóch lat, a także jej pierwszy singiel od czasu wakacyjnej współpracy z Quavo przy utworze „Tough”. W rozmowie z NME, Lana Del Rey przyznała, że nowy album może być mniej osobisty, a bardziej melodyjny: Być może mam mniej do powiedzenia w sposób osobisty, jak na Tunnel, Blue Bannisters czy Chemtrails Over The Country Club, a więcej w stylu klasycznego amerykańskiego songbooka.

Album, którego tytuł wcześniej brzmiał Lasso, był kilkukrotnie przekładany. Pierwotnie miał się ukazać w październiku zeszłego roku. Artystka tłumaczyła opóźnienie „energetyczną pauzą” i chęcią kierowania się intuicją. W międzyczasie Lana ogłosiła trasę stadionową po Wielkiej Brytanii i Irlandii, która odbędzie się tego lata, a wszystkie koncerty będą promowały nowy album “The Right Person Will Stay”. Ogromne zainteresowanie biletami sprawiło, że koncerty wyprzedały się w mgnieniu oka, a w Londynie trzeba było nawet dołożyć drugi koncert dla fanów, którzy nie załapali się na pierwszy rzut biletów. Póki co artystka zapowiedziała łącznie pięć koncertów w Europie, ale na ten moment Polska nie znalazła się na liście. Lana Del Rey końcówkę 2024 roku zakończyła jako najlepiej sprzedająca się solowa artystka. Wokalistka jest na fali popularności i wiele zapowiada, że nowy album może przyczynić się do jeszcze większego sukcesu piosenkarki. Poniżej możecie posłuchać nowego utworu Lany Del Rey, zatytułowanego „Henry, Come On”: