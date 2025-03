ESRB oceniło Indiana Jones i Wielki Krąg. Gra powinna pojawić się w kwietniu

Indiana Jones i Wielki Krąg to przygodowa gra akcji od Bethesdy, której akcja rozgrywa się między wydarzeniami z filmów „Poszukiwacze zaginionej Arki” oraz „Ostatnia Krucjata”. Produkcja miała swoją premierę w grudniu ubiegłego roku, ale tylko na platformach PC oraz Xbox Series X. Od jakiegoś czasu mówi się już o wydaniu w wersji na PlayStation 5, ale dzięki ocenie ESRB możemy mieć potwierdzenie, że wydarzy się to w kwietniu.

Jakiś czas temu, krążyły plotki jakoby Indiana Jones i Wielki Krąg miało trafić na konsolę PlayStation 5 w kwietniu tego roku . Amerykańska organizacja ESRB dodała tę produkcję do swojej bazy i oceniła ją. Zwykle gdy tak się dzieje, gra wkrótce pojawia się na rynku.

Posiadacze PlayStation 5 mogą zacierać ręce, bowiem Indiana Jones i Wielki Krąg to bardzo dobra gra, która oferuje kawał wciągającej przygody. Bethesda stale pracuje nad udoskonaleniem produkcji, więc jest duża szansa, że port na konsolę Sony, będzie bardziej dopracowany pod kątem technicznym.

Jeśli jeszcze nie wiecie czym jest ESRB, to spieszę z pomocą. Entertainment Software Rating Board to coś na wzór naszego europejskiego PEGI. Organizacja zajmuje się klasyfikowaniem treści dla konsumentów w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. To właśnie takie organizacje informują użytkowników o ewentualnej przemocy w grach i innych tego typu, wrażliwych tematach.