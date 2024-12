Nowy patch do Indiana Jones and the Great Circle już dostępny. Twórcy podzielili się listą zmian

W ubiegłym tygodniu odbyła się premiera Indiana Jones and the Great Circle. Przy tej okazji tytuł otrzymał pierwszą aktualizację wprowadzającą między innymi pełne śledzenie promieni dla posiadaczy kart Nvidia. MachineGames odpowiedzialne za projekt właśnie udostępniło drugi update, który naprawia sporo problemów występujących podczas rozgrywki.

Indiana Jones and the Great Circle - poprawki w kolejnym patchu

Nowa aktualizacja do Indiana Jones and the Great Circle usuwa problem związany z wyświetlaniem się komunikatu o uszkodzeniu Game Slot, nawet gdy w rzeczywistości nie wystąpił żaden problem. Wśród zmian udostępnionych przez twórców możemy znaleźć wiele poprawek dotyczących rozgrywki oraz cutscenek, które od teraz powinny być płynniejsze ze względu na brak podwojonych klatek na sekundę. Uwagi doczekała się również spora lista problemów występujących wyłącznie na PC.