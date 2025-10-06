Epoka Millennia dobiega końca. Paradox ogłasza wydanie ostatniej aktualizacji

Paradox kończy wsparcie Millennii.

Fani gry strategicznej Millennia otrzymali niedawno informację o wydaniu aktualizacji oznaczonej numerem 8. Jest to wydarzenie o słodko-gorzkim wydźwięku, ponieważ firma Paradox Interactive potwierdziła, że ta łatka jest zarazem ostatnią, jaką otrzyma ten tytuł. Wydawca uważa, że nadszedł kres pewnej epoki i zamyka aktywny etap rozwoju gry. Millennia otrzymuje ostatnią aktualizację. Paradox kończy rozwój gry Tytuł ten, który miał być historyczną strategią 4X rywalizującą bezpośrednio z seriami Civilization oraz Stellaris, otrzymał swoją ostateczną aktualizację. W komunikacie zespół podziękował studiu C Prompt za ich pracę oraz dotychczasowe wsparcie w tworzeniu tego projektu. Update 8, wprowadza do gry szereg usprawnień. Wśród wprowadzonych przez deweloperów elementów, na które mogą liczyć gracze, znalazły się między innymi liczne poprawki błędów technicznych.

Ponadto twórcy skupili się na dostarczeniu aktualizacji lokalizacyjnych. Ostatni patch Millennia dodaje także ulepszone wsparcie dla modyfikacji, co potencjalnie wydłuży żywotność gry tworzonej przez samych graczy. Wraz z opublikowaniem ostatecznej łatki, Paradox ogłosił znaczącą zmianę w relacjach z fanami Millennii. Wydawca nie będzie już aktywnie uczestniczył w dyskusjach na platformach społecznościowych poświęconych grze. Niemniej jednak firma zapewnia, że gracze wciąż będą mogli liczyć na niezbędne wsparcie w kwestiach technicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zespół podkreśla, że sama gra pozostanie dostępna do rozgrywki przez czas nieokreślony.

Decyzja Paradoxu ostatecznie pogrzebała nadzieje fanów na dalszy rozwój, a w odpowiedzi na te wieści, ostatnie recenzje Millennii na Steamie gwałtownie spadły. Użytkownicy wyrażają głębokie rozczarowanie porzuceniem gry przez twórców. Stwórz własny kraj w grze Millennia. To historyczna gra turowa 4X, w której możesz sprawdzić swoje umiejętności strategiczne na przestrzeni 10 000 lat — od zarania ludzkości po możliwe warianty naszej przyszłości. – brzmi opis gry. Na koniec przypominamy, że Millennia zadebiutowała 26 marca 2024 roku. Strategia od studia C Prompt Games jest dostępna wyłącznie na komputerach osobistych. Wczytywanie ramki mediów.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



