Epic Games Store rozdaje dwie gry za darmo. Kolejne prezenty dla graczy

Kolejny czwartek, kolejne prezenty od Epic Games Store. Sklep przygotował dla pecetowych graczy dwie produkcje, które będą dostępne do odbioru dzisiaj od godziny 17:00. Pierwszą z nich jest Project Winter, survivalowa gra dla 8 osób. Druga to natomiast Samorost 2, surrealistyczna historia kosmicznego skrzata.

Komunikacja i praca zespołowa mają ogromne znaczenie dla ostatecznego celu ocalałych – ucieczki. Zbierajcie zasoby, naprawiajcie struktury i zmierzcie się z dziczą... wspólnymi siłami. Musicie jednak pamiętać, że w grupie są zdrajcy, którzy będą stale zyskiwać na sile w miarę dokonywanych postępów. Zdrajcy mają na celu powstrzymanie ocalałych przy użyciu wszelkich dostępnych sposobów. – brzmi opis Project Winter.

Samorost 2 przedstawia surrealistyczną historię kosmicznego skrzata, którego pies został uprowadzony przez psotnych kosmitów. Udaj się w krótką ekspedycję, aby uratować czworonoga , uporaj się z ciekawskimi nieznajomymi i zrelaksuj się dzięki kojącej muzyce Tomáša „Floexa” Dvořáka. – czytamy w opisie Samorost 2.

Więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Przypominamy, że wciąż możemy odebrać prezenty z ubiegłego tygodnia. Mowa o grach Ghostrunner 2, Monument Valley 2 oraz The Battle of Polytopia.