Zaloguj się lub Zarejestruj

Epic Games Store rozdaje dwie gry za darmo. Kolejne prezenty dla graczy

Patrycja Pietrowska
2025/09/18 09:00
0
0

Epic Games Store znów przygotował dla pecetowych graczy prezenty.

Kolejny czwartek, kolejne prezenty od Epic Games Store. Sklep przygotował dla pecetowych graczy dwie produkcje, które będą dostępne do odbioru dzisiaj od godziny 17:00. Pierwszą z nich jest Project Winter, survivalowa gra dla 8 osób. Druga to natomiast Samorost 2, surrealistyczna historia kosmicznego skrzata.

Epic Games Store
Epic Games Store

Komunikacja i praca zespołowa mają ogromne znaczenie dla ostatecznego celu ocalałych – ucieczki. Zbierajcie zasoby, naprawiajcie struktury i zmierzcie się z dziczą... wspólnymi siłami. Musicie jednak pamiętać, że w grupie są zdrajcy, którzy będą stale zyskiwać na sile w miarę dokonywanych postępów. Zdrajcy mają na celu powstrzymanie ocalałych przy użyciu wszelkich dostępnych sposobów. – brzmi opis Project Winter.

Samorost 2 przedstawia surrealistyczną historię kosmicznego skrzata, którego pies został uprowadzony przez psotnych kosmitów. Udaj się w krótką ekspedycję, aby uratować czworonoga , uporaj się z ciekawskimi nieznajomymi i zrelaksuj się dzięki kojącej muzyce Tomáša „Floexa” Dvořáka. – czytamy w opisie Samorost 2.

Więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Przypominamy, że wciąż możemy odebrać prezenty z ubiegłego tygodnia. Mowa o grach Ghostrunner 2, Monument Valley 2 oraz The Battle of Polytopia.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

Epic Games
darmowe gry
oferta
cyfrowa dystrybucja
prezent
okazja
Samorost 2
Epic Games Store
Project Winter
gry za darmo
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112