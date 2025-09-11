Trzy gry za darmo w Epic Games Store. W tym wielki hit w prezencie

Takiej oferty od Epic Games Store już dawno nie było. Tym razem sklep zaoferował aż trzy darmowe gry do odebrania. Oprócz zapowiadanego już na poprzedni tydzień The Battle of Polytopia, które ostatecznie trafi do graczy już teraz, Epic Games rozdaje również kolejną część serii Monument Valley, a także wielki polski hit 2023 roku, czyli Ghostrunner 2. Wszystkie te produkcje będą dostępne do odebrania od dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.

Poleje się krew. Nadchodzi wyczekiwany hardcorowy slasher FPP, rozgrywający się po wydarzeniach z pierwszej odsłony Ghostrunner. Ta cyberpunkowa, postapokaliptyczna przyszłość ma miejsce po upadku Kluczniczki, tyranki rządzącej Wieżą Dharma, ostatnią ostoją ludzkości. Jack wraca, by zmierzyć się z brutalnym kultem SI zebranym wokół Wieży Dharma i zadecydować o losie ludzkości.

W tej medytacyjnej i uspokajającej grze logicznej śledź wzruszającą historię Ro i jej drogę do macierzyństwa. Odkryj na nowo niezależność, manipulując zabytkami i ewoluującymi ścieżkami, aby dotrzeć do nowych, surrealistycznych i tajemniczych światów. Witamy ponownie w świecie magicznych i tajemniczych monumentów w Monument Valley II, kontynuacji wielokrotnie nagradzanej i docenionej przez krytyków gry Monument Valley. Monument Valley II to surrealistyczne i piękne doświadczenie z zupełnie nowymi środowiskami i łamigłówkami. Gra zachwyci graczy niepowtarzalnym stylem graficznym, inspirowanym złudzeniami optycznymi.

The Battle of Polytopia to wyjątkowa turowa gra strategiczna o przejmowaniu kontroli nad mapą, walce z wrogimi plemionami, odkrywaniu nowych lądów i opanowywaniu nowych technologii. Oferuje rzadko spotykane połączenie swobodnej rozgrywki i głębokiej strategii, a wszystko to w urokliwej, niskopoligonowej oprawie graficznej. Dzięki milionom graczy szybko stała się jedną z najpopularniejszych turowych gier strategicznych. Dzięki milionom graczy ta gra błyskawicznie zdobyła status jednej z najpopularniejszych gier w stylu Civilization na urządzenia mobilne i została doceniona za elegancki interfejs użytkownika oraz ogromną głębię rozgrywki.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje jeszcze jedną darmową grę z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać pierwszą część Monument Valley.