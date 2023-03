Epic Games Store bez kolejnej darmowej gry na PC w tym tygodniu?

Nie wiadomo, co jest przyczyną usunięcia Chess Ultra jako kolejnej gry rozdawanej za darmo przez sklep. Możliwe, że to wyłącznie chwilowy problem, który zostanie wkrótce naprawiony. Niewykluczone, że w zamian w najbliższy czwartek otrzymamy zupełnie inny tytuł w ramach prezentu. W przeszłości zdarzały się już przypadki, kiedy to Epic Games Store oferował zupełnie inną darmową grę niż tą, którą tydzień wcześniej zapowiadali.

Przypomnijmy, że do najbliższego czwartku możecie za darmo odebrać Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War.