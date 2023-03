Odbierz darmową grę na PC w sklepie Epic Games Store. Kolejny prezent dla graczy

Dziś w sklepie Epic Games Store o godzinie 17:00 czasu polskiego udostępniona zostanie całkowicie za darmo gra Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War. Wówczas poznamy także tytuł kolejnej darmówki. Produkcja pozostanie darmowa przez okrągły tydzień, czyli do następnego czwartku (23 marca), a po dodaniu gry do biblioteki zatrzymujecie ją na zawsze.

Darmowa gra w sklepie Epic Games Store