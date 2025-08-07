Zaloguj się lub Zarejestruj

Epic Games pozywa dewelopera przed globalnym debiutem. Poszło o jedną literę w nazwie

Mikołaj Berlik
2025/08/07 19:00
Twórcy Trickcal Re:VIVE trafili na niespodziewaną przeszkodę – Epic nie chce dopuścić do rejestracji ich znaku towarowego.

Koreańskie studio stojące za grą Trickcal Re:VIVE planowało spokojną ekspansję na globalny rynek. Z pomocą BiliBili Game przygotowuje się do premiery gry poza Azją, jednak nieoczekiwanie napotkało na opór ze strony Epic Games. Powód? Ich nazwa, EpidGames, zdaniem właścicieli Fortnite’a zbyt mocno przypomina nazwę amerykańskiego giganta.

Epic Games

EpidGames kontra Epic Games – spór o podobieństwo nazw

Jak donosi Automaton, koreańskie studio rozpoczęło starania o rejestrację angielskiego znaku towarowego swojej firmy po 12 latach działalności. W odpowiedzi otrzymało protest od Epic Games, które twierdzi, że różnica w nazwie sprowadza się do jednej litery, co może wprowadzać konsumentów w błąd. Co więcej, Epic miało już zaangażować jedną z czołowych koreańskich kancelarii prawnych, co sugeruje, że nie zamierza odpuścić.

Dla EpidGames, które do tej pory funkcjonowało w cieniu, to potencjalnie kosztowna batalia sądowa. Studio nie zamierza jednak ustępować i już rozpoczęło współpracę z własnymi prawnikami. Spór może mieć wpływ na tempo przygotowań do światowej premiery Trickcal Re:VIVE.

Gra została dotychczas pobrana ponad pół miliona razy na rynku azjatyckim. Jej twórcy zapowiadają premierę globalną w czwartym kwartale 2025 roku. Trickcal Re:VIVE to narracyjne RPG z elementami dyplomacji i fabułą osadzoną w fikcyjnym świecie fantasy.

Tagi:

News
Epic Games
kontrowersje
Epic
pozew
pozew sądowy
