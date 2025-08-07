Epic Games pozywa dewelopera przed globalnym debiutem. Poszło o jedną literę w nazwie

Koreańskie studio stojące za grą Trickcal Re:VIVE planowało spokojną ekspansję na globalny rynek. Z pomocą BiliBili Game przygotowuje się do premiery gry poza Azją, jednak nieoczekiwanie napotkało na opór ze strony Epic Games. Powód? Ich nazwa, EpidGames, zdaniem właścicieli Fortnite’a zbyt mocno przypomina nazwę amerykańskiego giganta.

EpidGames kontra Epic Games – sp ór o podobie ństwo nazw

Jak donosi Automaton, koreańskie studio rozpoczęło starania o rejestrację angielskiego znaku towarowego swojej firmy po 12 latach działalności. W odpowiedzi otrzymało protest od Epic Games, które twierdzi, że różnica w nazwie sprowadza się do jednej litery, co może wprowadzać konsumentów w błąd. Co więcej, Epic miało już zaangażować jedną z czołowych koreańskich kancelarii prawnych, co sugeruje, że nie zamierza odpuścić.