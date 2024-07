Arena Breakout: Infinite wkrótce zadebiutuje we wczesnym dostępie. Gracze mogą spodziewać się nowości

Na oficjalnej stronie gry Arena Breakout: Infinite pojawiły się wieści związane z debiutem strzelanki w ramach Early Access. Twórcy zapowiedzieli, że tytuł „wkrótce” ukaże się we wczesnym dostępie, jednak dokładna data premiery nie została ujawniona. Podano jednak kilka informacji, które mogą zainteresować graczy oczekujących na debiut.

W maju bieżącego roku mieliśmy okazję rzucić okiem na długi gameplay z „ultra-realistycznej” strzelanki przygotowanej przez Morefun Studios . Arena Breakout: Infinite szykuje się do premiery we wczesnym dostępie, w związku z czym twórcy podzielili się kilkoma szczegółami związanymi z debiutem. Na graczy czekać będzie między innymi nowa mapa i trzy typy broni.

Wraz z premierą w Early Access do Arena Breakout: Infinite trafi nowa mapa – „Armory”. Będzie to trzecia grywalna lokalizacja, która doda „nowy poziom intensywności do rozgrywki, zapewniając ekscytujące scenariusze walki w zwarciu ze zwiększonym ryzykiem i nagrodami dla graczy”. Nie zabraknie również nowych typów broni – M110, AR57 oraz SCAR, a także funkcji Killcam (kamera pozwalająca na podgląd osoby, która nas zabiła) oraz trybu obserwatora. Pojawi się także dynamiczny system pogodowy.