Enshrouded otrzyma „największą jak dotąd aktualizację”. Nowy biom, system pogodowy i nie tylko

Do produkcji zmierza kolejna porcja nowości.

W sierpniu Enshrouded zaliczyło kolejny kamień milowy, przyciągając do rozgrywki już 3 miliony osób. Tymczasem cieszący się „bardzo pozytywnym” odbiorem na platformie Steam survival czeka kolejna porcja nowości. Deweloperzy przygotowali bowiem „największą jak dotąd aktualizację”, która wprowadzi między innymi nowy biom.

Enshrouded czekają kolejne nowości. Zbliża się ogromna aktualizacja

Na oficjalnym kanale YouTube’owym Enshrouded ukazał się nowy materiał związany z nadciągającymi nowościami. Zgodnie z przekazanymi informacjami, survival otrzyma „największą jak dotąd aktualizację”, która obejmować będzie między innymi mroźny i górzysty biom, zawierający nowych wrogów, zadania, bronie, materiały do rzemiosła czy meble. To jednak nie wszystko, co przygotowali deweloperzy.