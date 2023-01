Endless Dungeon – gra twórców Humankind z datą premiery

“Jesteś na opuszczonej stacji kosmicznej, na której aż roi się od potworów i tajemnic. Żeby się stąd wydostać, musisz dotrzeć do Rdzenia. Nie dasz rady jednak tego zrobić bez swojego robota wydobywczego. To żwawe stworzonko stanowi klucz do przetrwania w proceduralnie generowanych pomieszczeniach tych kosmicznych ruin. Niestety jest to również bardzo wrażliwa istota, do której chce się dorwać każdy tutejszy potwór. Niezbędna będzie czujność, dobre planowanie, rozmieszczanie wieżyczek… i wybuchy!” – czytamy w opisie gry na Steam.



Do naszych zadań będzie należeć również dbanie o stan i ekwipunek podkomendnych. Silna i sprawna drużyna jest kluczem do sukcesu. Na wyposażeniu naszej ekipy będzie znajdował się również specjalny kamień, a jego ochrona ma być naszym priorytetem. Jeśli maszkarom uda się zniszczyć kryształ, to całe zadanie pójdzie w diabły, a nas czeka powtórka misji. Mając na uwadze gatunek produkcji, z pewnością będzie do tego dochodziło dość często.