Endless Dungeon Day One Edition na PS5 za jedyne 24,89 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2025/09/22 12:00
Day One Edition Endless Dungeon to idealna propozycja dla kolekcjonerów i fanów gry.

Na Allegro pojawiła się wyjątkowa oferta na Endless Dungeon Day One Edition w wersji na PS5. W cenie 24,89 zł gracze mogą nabyć pudełkowe wydanie, które zawiera nie tylko fizyczną kopię gry, ale też artbook, kartę do gry karcianej i kilka cyfrowych bonusów do odblokowania.

Endless Dungeon

Endless Dungeon – oferta Day One Edition w Polsce

Edycja Day One Edition jest idealna dla kolekcjonerów i fanów gry, którzy chcą otrzymać dodatkowe elementy związane z tytułem. Niemiecka okładka nie wpływa na zawartość gry ani na dostęp do bonusów cyfrowych.

Zakupy z Allegro Smart! oferują darmową dostawę przy zamówieniach od 45 zł, a przy zakupach od 30 zł koszt wysyłki wynosi jedynie 5,99 zł. To świetna okazja, aby nabyć kompletną edycję Endless Dungeon w bardzo atrakcyjnej cenie, zarówno dla nowych graczy, jak i dla kolekcjonerów pudełkowych wydań.

