Endless Dungeon Day One Edition na PS5 za jedyne 24,89 zł na Allegro

Na Allegro pojawiła się wyjątkowa oferta na Endless Dungeon Day One Edition w wersji na PS5. W cenie 24,89 zł gracze mogą nabyć pudełkowe wydanie, które zawiera nie tylko fizyczną kopię gry, ale też artbook, kartę do gry karcianej i kilka cyfrowych bonusów do odblokowania.

Endless Dungeon – oferta Day One Edition w Polsce

Edycja Day One Edition jest idealna dla kolekcjonerów i fanów gry, którzy chcą otrzymać dodatkowe elementy związane z tytułem. Niemiecka okładka nie wpływa na zawartość gry ani na dostęp do bonusów cyfrowych.