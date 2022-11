Embracer Group tnie koszty i zamyka jeden z przejętych od Square Enix zespołów

Pod koniec sierpnia Embracer Group sfinalizowało transakcję, w ramach której firma przejęła zachodnie studia oraz wiele marek należących wcześniej do Square Enix. Wśród zakupionych zespołów znalazło się m.in. Square Enix Montreal, które niecały miesiąc temu poinformowało o zmianie nazwy na Onoma. Okazuje się jednak, że deweloperom nie będzie dane stworzyć pod nowym szyldem żadnego projektu.

Embracer Group zamyko studio Onoma znane wcześniej jako Square Enix Montreal

Redakcja serwisu Bloomberg opublikowała raport, z którego dowiadujemy się, że Embracer Group podjęło decyzję o zamknięciu studia Onoma. Zgodnie z przekazanymi informacjami, jest to część „większej inicjatywy cięcia kosztów”, która dotknęła także deweloperów z Eidos Montreal. Twórcy Marvel’s Guardians of the Galaxy musieli rzekomo anulować jeden z niezapowiedzianych projektów oraz zmniejszyć skalę innej produkcji.



Embracer Group miało natomiast poinformować pracowników ze studia Onoma, że część z nich dołączy do wspomnianego Eidos Montreal. Decyzja o zamknięciu wspomnianego zespołu ma wpłynąć łącznie na około 200 osób..



Na koniec warto przypomnieć, że studio Onoma jeszcze jako Square Enix Montreal opracowało kilka gier mobilnych, które korzystały z popularnych marek. Mowa tutaj m.in. o takich tytułach jak Hitman GO, Lara Croft GO czy też Deus Ex GO. Ostatnim dziełem zespołu jest Hitman Sniper: The Shadows.